Reunión Araqchí-Putin en San Petesburgo (@DropSiteNews/x)

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, declaró este lunes a la televisión rusa que su país estudia la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos.

“Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor suportencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Eso por eso que el presidente de EU, Donald Trump pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad”, indicó Araqchí al canal de Telegram de la televisión pública rusa.

Cuando el periodista le preguntó qué piensa de que el republicano se considere “el ganador” de la guerra en Medio Oriente, el diplomático iraní externó: “¿Entonces, por qué propone negociaciones?”.

Durante el comienzo de la reunión en San Petesburgo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, Araqchí precisó que “el pueblo iraní demostró al mundo que gracias a su resistencia, coraje y espíritu ha podido luchar exitosamente contra los ataques y la agresión estadounidense”.

“Irán resistió y seguirá resistiendo”, agregó.

Por su parte, el líder del Kremlin alabó cómo los iraníes defienden “valiente y heroicamente” su soberanía e independencia, además aseguró que Moscú hará todo lo posible para que la paz llegue “cuanto antes” a la región de Medio Oriente.

Ambas parte se comprometieron a seguir avanzando en la cooperación estratégica forjada en los últimos años por Putin y el antiguo ayatolá, asesinado a inicios de la guerra contra Irán. Alí Jameneí. (Con información de EFE)