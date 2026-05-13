Histórica visita: Trump llega a China acompañado por Musk y otros billonarios en plena tregua comercial con Xi Jinping

Juntos...y revueltos Trump llegó a China acompañado de algunos de los hombres más ricos del mundo. (EFE)

El presidente de Donald Trump aterrizó este miércoles en Pekín para iniciar una visita de Estado considerada histórica por el peso político y empresarial de la delegación estadounidense que lo acompaña, integrada por figuras como Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang.

Se trata de la segunda visita de Trump a China desde 2017 y ocurre en un momento clave para la relación entre las dos mayores economías del mundo, marcada por la tregua comercial tras meses de tensiones arancelarias, así como por disputas en tecnología, Taiwán y la guerra en Irán.

El Air Force One aterrizó a las 19:50 horas locales en la capital china, donde Trump fue recibido por el vicepresidente chino Han Zheng, además de funcionarios diplomáticos y militares. Más de dos millones de personas siguieron en directo el aterrizaje a través de la televisión estatal china CCTV.

La presencia de empresarios tecnológicos de alto perfil convirtió el viaje en uno de los movimientos geopolíticos y económicos más relevantes del año.

Musk, Cook y Huang, estos dos últimos CEOs de Apple y Nvidia, representan a algunas de las compañías estadounidenses más influyentes en sectores estratégicos como inteligencia artificial, automóviles eléctricos, semiconductores y tecnología de consumo.

De acuerdo al último ranking de millonarios de Bloomberg, actualizado al 12 de mayo, Elon Musk es el hombre más rico del mundo, con una fortuna que asciende a los 688 mil millones de dólares.

Huang, por su parte, es el séptimo hombre más rico del planeta, con una riqueza que suma los 183 mil billones.

¿Cómo será la histórica visita de Trump y empresarios a China?

Durante su estancia, Trump sostendrá reuniones con el presidente chino Xi Jinping en escenarios emblemáticos del poder chino, entre ellos el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, sede de la cúpula del Partido Comunista chino.

La agenda contempla una cena de Estado y negociaciones centradas en comercio, acceso al mercado chino y cooperación económica. Antes de viajar a Pekín, Trump adelantó que también abordará con Xi temas sensibles como Taiwán y la guerra en Irán.

Horas antes de la llegada del mandatario estadounidense, el Gobierno chino pidió a Washington “manejar con prudencia” la cuestión taiwanesa y detener el envío de armas a la isla, mientras Estados Unidos busca mayor apertura para sus empresas dentro del mercado chino.

Beijing awaits US President Trump's state visit BEIJING (China), 13/05/2026.- People walk at Tiananmen Square, in Beijing, China, 13 May 2026. US President Donald Trump is due to arrive in Beijing for a high-stakes state visit running through 15 May, marking his first return to the mainland since 2017. EFE/EPA/JESSICA LEE (JESSICA LEE/EFE)

La visita ocurre nueve años después del primer viaje oficial de Trump a China, realizado en noviembre de 2017, cuando participó junto a Xi Jinping en actividades dentro de la Ciudad Prohibida.

En paralelo, delegaciones encabezadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino He Lifeng sostuvieron reuniones económicas en Seúl para avanzar en la resolución de las tensiones comerciales entre ambos países.

La visita de Trump a China es observada con atención por los mercados internacionales debido a su impacto potencial en el comercio global, la industria tecnológica y la estabilidad geopolítica en Asia y Oriente Medio._Con información de EFE.