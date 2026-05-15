En innovadora batería recargable, científicos de EU “embotellan” la energía solar

Científicos logran almacenar la luz del Sol dentro de moléculas diminutas, para luego liberarla como calor

Energía solar — Cuando se pensaba que ya se había visto de todo en cuanto a investigaciones con lo último de la tecnología surge un nuevo hito, y es que científicos de la Universidad de California, en Santa Bárbara, desarrollaron un sistema capaz de almacenar la luz del Sol dentro de moléculas diminutas, para luego liberarla como calor, incluso mucho después de que el Sol se haya ocultado.

Los químicos de UC, liderados por Grace Han, desarrollaron una molécula basada en pirimidona que captura, almacena y libera energía solar como calor a pedido, investigación que fue publicadas en la revista Science, en la que se resalta que este sistema Térmico Solar Molecular (MOST) utiliza moléculas orgánicas inspiradas en el ADN para almacenar energía en enlaces químicos, ofreciendo una alternativa líquida y sostenible a las baterías o la calefacción basada en la red.

El material convierte la luz solar en un isómero Dewar de alta energía, almacenando energía en forma química. Cuando se activa con un catalizador, libera la energía almacenada como calor, lo suficientemente caliente como para hervir agua.

ESTABILIDAD

Lo innovador de esta "batería solar" líquida es que puede retener energía durante años

La investigación revela que este sistema está diseñado para una alta densidad de energía y estabilidad, además de que el sistema funciona como una batería de calor solar recargable, lo que permite utilizar el calor almacenado mucho después del atardecer.

Este proyecto destaca que a diferencia de los paneles solares tradicionales, este nuevo sistema guarda la energía de forma química, ya que funciona como una batería, donde las moléculas, tras absorber la luz solar, se transforman en un estado de alta energía. Al añadir un pequeño “disparador”, como calor, vuelven a su estado original, liberando la energía almacenada en forma de calor.

POR AÑOS

El almacenamiento de energía renovable ofrece una forma de guardar el calor del Sol de manera eficiente y por largo tiempo (Ilustrativo)

Lo innovador de esta “batería solar” líquida es que puede retener energía durante años. Además, almacena mucha más energía por kilogramo que las baterías de iones de litio. Específicamente, guarda más de 1.6 megajulios por kilogramo, superando los 0.9 megajulios por kilogramo de una batería de iones de litio convencional.

Este avance representa un gran paso en el almacenamiento de energía renovable, ofreciendo una forma de guardar el calor del Sol de manera eficiente y por largo tiempo. El estudio que detalla este descubrimiento fue publicado en la revista Science.

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