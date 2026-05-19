La Secretaría de Salud asegura que está preparada para posibles casos de hantavirus y de ébola

México activa vigilancia epidemiológica por ébola y hantavirus EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

El secretario de salud David Kershenobich Stalnikowitz, dio a conocer que no se ha detectado en México ningun caso ni de hantavirus ni de ébola; hoy en día ambas enfermedades son casos de preocupación y de vigilancia epidemiológica en todo el mundo debido a que ninguna de las dos tiene tratamiento.

“Nuestro sistema de vigilancia epidemiológica esta activo y tiene la capacidad de detectar el virus en caso necesario”, comentó el secretario de salud.

Stalnikowitz explicó que el hantavirus, identificado por primera vez en 1978 en Corea del Sur, ataca las vías respiratorias, y que se transmite por contacto con roedores, además detalló que aunque existen más de 40 variantes sólo hay una detectada en Argentina y Chile que tiene la capacidad de pasar de persona a persona. Además, la probabilidad de propagación sostenida del hantavirus es baja.

Asociados al crucero que zarpó de Argentina el primero de abril, en el que viajaban 147 personas de 23 países, en este momento hay once casos confirmados, dos casos sospechosos y tres defunciones.

Mientras tanto, el ébola se encuentra principalmente en África y es un virus que se trasmite fundamentalmente por la exposición a murciélagos y que se trasmite por secreciones, por sangre, por vomito, por diarrea, por saliva y por fluidos corporales. En cuanto a los síntomas, sólo se trata de manifestaciones muy vagas de gripa, pero lo importantes es que ocasiona una alteración en el sistema hematológico. Produciendo lo que se conoce como coagulación intravascular en donde se empieza con la hemorragia; es por ello que se le conoce como fiebre hemorrágica. La taza de letalidad del ébola es alta, el 40 por ciento de los casos llegan a fallecer.

Como medidas preventivas, la Secretaría de Salud ha emitido ya una alerta de viaje por ébola para quienes viajen al Congó o a ciertas partes de África, para estar pendiente de que no ocurra un contagió. “También tenemos una vigilancia epidemiológica por si alguien viaja al país. Tenemos ya guías medicas para que los médicos sepamos como actuar ante casos de ébola y también poderlos reconocer y tenemos laboratorio que nos permite detectar cualquiera de esos casos”.

Por otro lado, a la par de sus anuncios, Kershenobich, también le pidió a la población que tuvieran cuidado con los golpes de calor, ya que si bien el ser humano puede regular bastante bien una temperatura controlada de entre 36.5 y 37.5, cuando es más alta el exceso de calor impide que se de dicho proceso.

Cuando la temperatura corporal es mayor a los 40 grados hay que acudir a emergencias, al igual que cuando se presenten los siguientes síntomas: confusión, delirio, desmayo, convulsiones , no mejora tras estar en un lugar fresco y aplicar toallitas frías. Algunas señales previas a considerar son: nauseas, vomito y dolor de cabeza,

Para prevenir un golpe de calor es importante mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol entre las 11 am y las 4 pm, estar en un lugar fresco y usar ropa ligera. Por último, las personas que más se encuentran en riesgo son las que trabajan en el sol, las personas de edad avanzada, las mujeres embarazadas y los niños.