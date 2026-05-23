Protestas en Caracas marcan simulacro de evacuación de EU en su embajada

Caracas

Un simulacro de evacuación realizado por Estados Unidos en su embajada de Caracas provocó protestas de grupos chavistas en la capital venezolana, en medio de la tensión política que continúa tras la captura de Nicolás Maduro ocurrida meses atrás durante una operación militar estadounidense.

Desde temprana hora, dos helicópteros sobrevolaron la sede diplomática estadounidense mientras militares, ambulancias y personal de emergencia ingresaban al recinto como parte del ejercicio autorizado por el Gobierno venezolano.

El operativo comenzó después de las 10:00 de la mañana y se extendió hasta el mediodía bajo el argumento de preparación ante posibles emergencias médicas o catástrofes.

Al mismo tiempo, en otra zona de Caracas, decenas de simpatizantes del chavismo realizaron una pequeña protesta para rechazar el simulacro, al considerar que se trataba de una señal de intervención extranjera.

Los manifestantes lanzaron consignas como “Yankee, go home” y “No al simulacro”, además de portar pancartas contra Estados Unidos y mensajes de respaldo a Cuba y Bolivia.

Integrantes de movimientos sociales y comunas se concentraron en una plaza del centro de Caracas, lejos de la embajada estadounidense ubicada en el este de la ciudad. Ahí también entonaron el himno nacional venezolano mientras agitaban banderas y banderines.

La activista aseguró que el país mantiene una política diplomática, aunque advirtió que, según sus palabras, no será sencillo para Washington intervenir en territorio venezolano. Incluso señaló que si Venezuela no puede aprovechar su petróleo, tampoco lo hará Estados Unidos.

El simulacro fue supervisado por el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, quien llegó a Caracas acompañado de militares estadounidenses a bordo de aeronaves MV-22B Osprey.

Durante su visita, Donovan sostuvo reuniones con representantes del Gobierno venezolano y con el encargado de negocios estadounidense en Venezuela, John Barrett, además de observar parte del ejercicio militar y de evacuación.

La embajada estadounidense señaló que el operativo forma parte del plan de seguridad impulsado por la Casa Blanca y reiteró su compromiso con la estabilización de Venezuela y la seguridad regional.

El Gobierno venezolano había informado desde el jueves que autorizó la realización del simulacro como parte de los protocolos regulares de protección diplomática.