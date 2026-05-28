Búfalo albino se salva de ser sacrificado...por “parecerse” a Donald Trump a petición del gobierno de Bangladesh

El búfalo albino apodado "Donald Trump" El ejemplar de 680 kilos que causó un enorme revuelo y se volvió viral debido a su peinado parecido al de Donald Trump (EFE)

¡Donald Trump se convirtió en un búfalo! Ah, no, esperen...

El peculiar búfalo albino que había sido apodado Donald Trump, por su particular mechón rubio parecido al del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, fue salvado del sacrificio durante la celebración del Eid al-Adha bajo la petición del gobierno de Bangladesh.

La segunda oportunidad para el búfalo Donald Trump

En Bangladesh, durante el Eid al-Adha que es la festividad más importante del calendario islámico, la cual es una celebración del sacrificio del cordero. Es la festividad que conmemora la devoción del profeta Abraham, de sacrificar a su hijo como un acto de obediencia a Dios, antes de que este interviniera para sustituirlo por un cordero.

Por lo que en esta semana el peculiar búfalo albino, cuyo parecido a Trump por el mechón rubio que tiene. Con un peso cercano a los 680 kilos, ya había sido adquirido para el sacrificio ritual; sin embargo, las autoridades decidieron intervenir, debido al enorme revuelo y la atención del público que generó el animal a pocos días del festival del jueves.

Se le ha otorgado una segunda oportunidad al no ser sacrificado por el Eid al-Adha, según AFP esto tras la intervención gubernamental de último minuto. El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ordenó que se perdonara la vida al búfalo, disponiendo además que se le reembolse el dinero al comprador y que el animal sea trasladado al zoológico nacional de Dhaka.

¿Por qué recibió el nombre de Donald Trump?

Según Ziauddin Mridha, el agricultor que adquirió al búfalo de 680 kilos hace meses. “Es solo un nombre simbólico y se lo pusimos por cariño y afecto”, explicó Ziauddin Mridha, que fue su hermano menor quien lo bautizó de esa manera por la característica de su pelo, lo que provocó que el animal se volviera viral y atrajera a una multitud de personas solo para conocerlo.