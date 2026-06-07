Terremoto de magnitud 7.8 sacude Filipinas y activa alerta de tsunami en la región

Terremoto en Filipinas

Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sorprendió a los habitantes del sur de Filipinas, luego de que el sismo se registrara frente a la isla de Mindanao y provocara la activación de alertas por posible tsunami en parte del Pacífico. Hasta el momento, las autoridades comenzaron la revisión de posibles afectaciones derivadas del movimiento telúrico.

De acuerdo con los primeros reportes, el temblor ocurrió a las 07:37 horas del 8 de junio, tiempo local filipino. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el epicentro se ubicó a 24.7 kilómetros al oeste-suroeste de Burias, con una profundidad de 35 kilómetros.

Los sistemas internacionales de vigilancia sísmica detallaron que el fenómeno se produjo a las 23:37:40 horas del 7 de junio en Tiempo Universal Coordinado (UTC), equivalente a las 17:37 horas del centro de México.

Emiten alerta por posible tsunami

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de oleaje anómalo en algunas costas de Filipinas y Malasia. Asimismo, medios internacionales reportaron que también se activaron medidas preventivas en la costa sureste de Japón.

Aunque hasta ahora no se habían confirmado daños mayores ni víctimas, las autoridades mantenían el monitoreo permanente debido a la intensidad del movimiento y al riesgo asociado en zonas costeras.

Los reportes técnicos ubicaron el epicentro en las coordenadas 5.600 grados norte y 125.065 grados este, frente a la región meridional de Mindanao.

Además de Burias, otras localidades cercanas al punto de origen fueron Glan, situada a 29.2 kilómetros al sur-suroeste; Malapatan, a 47.9 kilómetros; y Lun Pequeño, a 54.2 kilómetros del epicentro.

La ciudad de Koronadal también apareció entre las poblaciones más próximas, localizada a 102.8 kilómetros al norte-noroeste del sitio donde se originó el terremoto.

Especialistas señalaron que la profundidad de 35 kilómetros corresponde a un sismo superficial, una característica que suele provocar una percepción más intensa del movimiento en las zonas cercanas.

Filipinas es considerada una de las naciones más expuestas a desastres naturales debido a su ubicación dentro del llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una extensa franja donde convergen placas tectónicas y se registra una intensa actividad sísmica y volcánica.

Además de los terremotos y erupciones, el archipiélago enfrenta cada año el impacto de alrededor de 20 tifones y tormentas tropicales.

Mientras continúan los análisis para determinar con precisión las consecuencias del terremoto, las autoridades filipinas mantienen la vigilancia en las zonas potencialmente afectadas y llaman a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales.