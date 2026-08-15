Sube a 294 la cifra de muertos por terremoto en Colombia

Terremoto en Colombia

Como señala el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el número de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el lunes aumentó a 294, mientras que la cifra de desaparecidos se elevó a 320.

La UNGRD informó que 3 mil 935 personas resultaron heridas y 353 fueron rescatadas desde que comenzaron las labores de emergencia tras el sismo, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

La emergencia ha afectado a 54 mil 008 familias, equivalentes a 115 mil 461 personas, distribuidas en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

Incrementan daños en viviendas e infraestructura

El nuevo informe enteró que 14 mil 493 viviendas quedaron completamente destruidas, casi 2 mil más que en el reporte anterior. Otras 81 mil 506 presentan algún tipo de daño.

Asimismo, 66 edificios colapsaron, principalmente en Cali, capital del Valle del Cauca, y Pereira, capital de Risaralda, dos de las zonas que registran mayores afectaciones.

La infraestructura urbana también sufrió daños considerables. Las autoridades contabilizan afectaciones en 241 centros de salud, 2 mil 612 instituciones educativas y 3 mil 621 centros comunitarios.

A esto se suman daños en 298 vías, 59 sistemas de acueducto, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Los efectos del sismo también alcanzaron a los animales. Hasta ahora, 188 han sido rescatados y otros 578 resultaron afectados.

Más de 250 réplicas

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) considera que el terremoto es el de mayor magnitud registrado en el país durante lo que va del siglo.

El movimiento telúrico afectó a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, en la región del Pacífico.

Las autoridades mantienen vigilancia ante la actividad sísmica posterior. Hasta la noche del viernes se habían contabilizado 256 réplicas, de las cuales 17 superaron la magnitud 3 y dos fueron mayores a 4.

La Crónica de Hoy 2026