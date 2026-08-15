EU incrementa 26 millones de dólares su ayuda a Colombia tras terremoto

Terremoto en Colombia

Estados Unidos anunció una nueva aportación de 11 millones de dólares en ayuda humanitaria para Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto. Con este nuevo apoyo, la asistencia estadounidense destinada a atender la emergencia asciende a 26.5 millones de dólares.

El Departamento de Estado informó que recurrirá al Comando Sur de Estados Unidos para trasladar suministros de emergencia desde un centro de almacenamiento ubicado en Miami hacia Colombia.

La dependencia reveló que mantiene coordinación con el gobierno colombiano para identificar las necesidades provocadas por el desastre y organizar la entrega de ayuda.

“El Departamento de Estado continúa coordinando con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y el gobierno colombiano para evaluar y responder a las necesidades derivadas del terremoto”, declaró la institución.

Apoyo internacional tras el sismo

El terremoto tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, una de las regiones con mayores niveles de pobreza en Colombia, y sus efectos se sintieron en distintos puntos del centro y occidente de Colombia.

La ayuda estadounidense se incorpora a las labores de búsqueda y rescate, atención médica, distribución de asistencia y evaluación de los daños que continúan cuatro días después del terremoto.

En el balance divulgado este viernes, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contabilizó 288 personas fallecidas y 202 desaparecidas a consecuencia del sismo.

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