El G7 arropa a Ucrania y acuerda más sanciones al petróleo ruso para obligar a Putin a negociar

Cumbre del G7 El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski conversa con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G7 que se celebra en Evian (Francia) (Cuenta X de Zelensky/EFE)

Los líderes del G7 dieron este martes un espaldarazo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que abrieron las puertas de su cumbre en la localidad francesa de Évian, y acordaron aumentar la presión a Rusia con más sanciones a su petróleo para empujarla a una negociación que ponga fin a la guerra que ordenó Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022 y que dura ya más que la I Guerra Mundial.

Un consenso que se fraguó, según fuentes diplomáticas, en la reunión “muy productiva” de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania, en presencia de Zelenski.

Además del anfitrión de la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron; estuvieron presente y de acuerdo en aumentar la presión contra Rusia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el canciller alemán, Friedrich Merz; y los primeros ministros de Canadá, Mark Carney; Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer; y Japón, Sanae Takaichi; así como los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Aprovechar que bajan los precios del crudo

Trump, quien en ocasiones había llamado “perdedores” a los ucranianos, hoy abrió la puerta a un restablecimiento de las sanciones al petróleo ruso, ahora que los precios del crudo están bajando gracias al optimismo por su acuerdo de paz con Irán.

Washington levantó una parte de las sanciones a sus exportaciones de petróleo poco después de lanzar la guerra contra Irán el 28 de febrero con el argumento de que había que buscar un alivio en el mercado internacional del crudo ante el cierre del estrecho de Ormuz por el régimen de Teherán.

Sin dejar pasar el tiempo, Reino Unido y Canadá anunciaron también nuevas sanciones contra Rusia.

Concretamente, el Gobierno británico anunció este martes setenta nuevas sanciones dirigidas a la flota clandestina utilizada para transportar petróleo y gas rusos, y a las redes financieras empleadas para evadir las sanciones occidentales.

“En colaboración con nuestros aliados del G7, seguiremos aumentando la presión sobre Putin y su círculo de colaboradores hasta que la maquinaria bélica rusa se detenga y la paz vuelva a nuestro continente”, dijo Starmer.

Carney, por su parte, anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia dirigido también a la denominada “flota fantasma”, los ingresos energéticos, el sector de defensa y actores vinculados a campañas de desinformación, tras reunirse con Zelenski en Évian.

Una nueva vuelta de tuerca a las sanciones contra el régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de empujarle a la mesa de negociaciones, algo que Alemania ve factible que pueda producirse “este verano”, apuntó su ministro de Exteriores, Johann Wadephul.

Zelenski pide más armas

Con la esperanza de que la guerra termine antes de que acabe el año, Zelenski, que mantuvo un aparte con Trump durante la reunión sobre Ucrania en la cumbre del G7, volvió a pedirle que le dé la licencia necesaria para que Ucrania pueda fabricar por sí misma los sistemas y los misiles antiaéreos de patente estadounidense que el país necesita para defenderse de los misiles balísticos rusos.

Una de las prioridades diplomáticas de Ucrania es conseguir de sus socios sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot adicionales y más misiles PAC-3 para estos sistemas, ya que el déficit en estas tecnologías del Ejército ucraniano lo hacen vulnerable a los misiles balísticos rusos.

“Las prioridades son claras: más misiles de defensa aérea junto con misiles para producirlos, un paquete de apoyo para el invierno y redoblar la presión sobre Rusia. Es importante que EU está dispuesto a respaldar todas estas líneas de esfuerzo”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

Está previsto que en el marco de la cumbre del G7, que se celebra hasta mañana en Évian, haya un nuevo encuentro bilateral entre el presidente estadounidense y Zelenski, que se va a quedar hasta entonces y que ha multiplicado las reuniones bilaterales con otros líderes.

De hecho, la jornada de Zelenski comenzó con un recibimiento especial de Macron en los jardines del hotel donde se celebra la cumbre y una primera reunión con el presidente francés, a la que se sumó Trump, desvelaron fuentes diplomáticas.

En la actualidad son los socios europeos los que facilitan casi exclusivamente los fondos para el armamento de Ucrania, ya que desde su llegada a la Casa Blanca a comienzos de 2025 Donald Trump fue suprimiendo la contribución estadounidense, que sigue siendo importante en términos de información, en particular la recopilada por sus satélites (con información de EFE).