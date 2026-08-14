Fotoperiodista iraní Yalda Moaiery enfrenta 15 años de prisión por su trabajo periodístico

La fotoperiodista iraní Yalda Moaiery fue condenada a 15 años de prisión por un Tribunal Revolucionario de Teherán, en un proceso que ha generado críticas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa debido a las acusaciones relacionadas con su trabajo periodístico y a la falta de transparencia durante el procedimiento.

Moaiery, reconocida internacionalmente por documentar protestas sociales y la situación de las mujeres en Irán, fue procesada con base en una legislación aprobada después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en 2025. El gobierno iraní sostiene que estas disposiciones tienen el objetivo de combatir el espionaje y la cooperación con países considerados enemigos.

La fotógrafa contó que durante su comparecencia no recibió una copia oficial de los cargos en su contra. Una amiga que la acompañaba tuvo que copiar manualmente la información contenida en el expediente.

Entre las acusaciones se encuentran sus entrevistas con medios considerados hostiles por las autoridades iraníes y el supuesto envío de fotografías a organizaciones vinculadas con Estados Unidos e Israel. Moaiery reconoció haber proporcionado material a CNN y haber participado en una entrevista sobre su trayectoria periodística en marzo de este año. Reuters enfatizó que no pudo verificar de manera independiente las acusaciones formuladas contra ella.

Allanamientos y confiscación del equipo

El proceso judicial estuvo precedido por varios registros en el domicilio de la fotoperiodista. De acuerdo con su testimonio, agentes de inteligencia de la Guardia Revolucionaria ingresaron a su vivienda durante las protestas antigubernamentales de enero y confiscaron su teléfono, computadora y otros dispositivos.

Después de los ataques estadounidenses contra Irán, los agentes volvieron a su casa y se llevaron nuevamente diversos equipos, entre ellos algunas cámaras que Moaiery conservaba desde su infancia.

Su expediente pasó por la Fiscalía de Seguridad y posteriormente por la Sala 33, antes de llegar al Tribunal Revolucionario. La fotoperiodista tiene un plazo de 10 días para apelar la sentencia, periodo que representa la mitad del tiempo establecido por la legislación anterior.

La Crónica de Hoy 2026