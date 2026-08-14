Paralizada la negociación con Irán; Pentágono asegura que podría seguir bloqueo naval

EU indicó que podría mantener bloqueo naval contra Irán

El gobierno de los Estados Unidos aseguró que dispone la capacidad militar y logística necesaria para prolongar de manera indefinida el bloqueo naval impuesto sobre Irán, mientras las negociaciones diplomáticas en ambos países continúan sin avances.

El Departamento de Defensa y el Departamento de Estado expusieron que el despliegue de fuerzas tiene como objetivo incrementar la presión sobre el gobierno iraní, principalmente en relación con sus actividades marítimas y el cumplimiento de compromisos vinculados con la no proliferación.

La operación estadounidense está conformada por patrullajes e interdicciones en puntos estratégicos del Golfo Pérsico, el mar Arábigo y el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte internacional de petróleo.

La permanencia de las fuerzas de EU en la zona mantiene la tensión en Medio Oriente y aumenta la posibilidad de enfrentamientos o incidentes con embarcaciones comerciales que utilizan estas rutas.

Asimismo, las restricciones al tráfico marítimo podrían tener repercusiones en los mercados energéticos internacionales, especialmente ante la importancia del estrecho de Ormuz para el traslado de crudo.

Estados Unidos sostiene que cuenta con los recursos necesarios para mantener el operativo durante el tiempo que sea necesario, pese a que las conversaciones diplomáticas permanecen estancadas.

Por otro lado, Irán ha rechazado las acciones estadounidenses y las ha calificado como una vulneración de su soberanía. El desacuerdo entre ambos gobiernos se mantiene mientras no se vislumbra, por ahora, una salida diplomática al conflicto.

La Crónica de Hoy 2026