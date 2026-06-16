Indignación en Estados Unidos: policía de Los Ángeles mata a perrito durante festejo por el campeonato de los Knicks

Tragedia en Estados Unidos Jameson, un perrito de dos años, fue asesinado por la policía. (Especial)

Lo que debería ser un día feliz, de festejos deportivos, terminó en un nuevo caso de brutalidad policial en Estados Unidos.

La celebración del histórico campeonato de los Knicks de Nueva York culminó en tragedia en Los Ángeles, luego de que un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) disparó y mató a un perro llamado Jameson durante una intervención ocurrida la noche del 13 de junio en el barrio de Canoga Park.

En una nación donde son constantes las agresiones policiales, en especial contra las minorías, este caso ha generado una nueva ola de indignación en redes sociales, con críticas al aparato de justicia del vecino del norte.

De acuerdo con el LAPD, los agentes acudieron a un complejo habitacional tras recibir un reporte sobre una mujer que gritaba dentro de un departamento.

Al llegar, descubrieron que no se trataba de una emergencia, sino de una aficionada de los Knicks que celebraba el primer título de la franquicia en 53 años.

¿Por qué la policía de Los Ángeles mató al perrito Jameson?

La policía sostiene que, mientras hablaban con la residente, un perro de gran tamaño ladraba a los oficiales.

Según la versión oficial, la mujer cerró la puerta para sujetar al animal, pero al volver a abrirla el perro salió y corrió hacia uno de los agentes, quien respondió disparándole.

Sin embargo, la dueña del animal rechaza esa versión: Marie Marseille, una enfermera originaria de Nueva York, aseguró a medios locales que Jameson no era agresivo y que simplemente se acercó al policía.

La mujer afirmó que el perro no mostró los dientes, no gruñó ni atacó a nadie antes de recibir el disparo mortal.

La dueña lloró desconsolada tras el asesinato de su perro

Videos grabados por vecinos muestran a la propietaria llorando desconsoladamente junto al cuerpo del “lomito” mientras grita que únicamente estaban festejando la victoria de los Knicks.

Jameson tenía apenas dos años y era una mezcla de golden retriever, san bernardo y caniche.

“Es mi bebé”, dijo Marseille en entrevista con Fox News. “No tiene sentido para mí. No puedo entender nada”.

Minutos antes del incidente aparecía en fotografías usando una camiseta de los Knicks junto a su familia.

Debido al incidente, la División de Investigaciones de Uso de la Fuerza del LAPD abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, vecinos del complejo residencial comenzaron a colocar flores y mensajes en memoria de Jameson en el lugar donde murió, además de que se lanzó una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos de cremación del perrito, la cual ya junto al menos 100 mil dólares, equivalentes a alrededor de 2 millones de pesos.