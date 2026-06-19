Bombardeos de Israel contra Líbano ponen en pausa negociación nuclear entre EU e Irán

Los bombardeos de Israel contra Líbano ha frenado un acuerdo real de paz entre EU e Irán (EFE)

Tensión en Oriente Medio — Una serie de ataques israelíes este viernes, con decenas de heridos y muertos, obligó al gobierno de Irán a denunciar un abierto incumplimiento del acuerdo preliminar con Washington para una firma de la paz y a la eliminación de los planes de armas nucleares, por lo que este proceso entró en una pausa.

El frustrado inicio de las negociaciones nucleares entre Washington y el régimen de los Ayatolás en Suiza depende ahora de una tregua firma y en la que realmente respeten Israel y la milicia chiita libanesa del Hezbolá, y de que los máximos dirigentes políticos en EU e Irán rebajen el tono con el que se han dirigido mensajes mutuos en las últimas horas.

Fuentes oficiales en Israel y EU informaron que el primer país ha acordado un alto el fuego con Hezbolá, que en teoría ya ha entrado en vigor, luego de que Irán diera como principal razón para cancelar el viaje de su delegación de la localidad suiza de Bürgenstock, donde debía empezar este viernes la primera ronda de negociaciones- los ataques israelíes contra el sur del Líbano.

Un cese de las hostilidades que comprende al Líbano es el punto 1 del Memorando de Entendimiento suscrito por EU y Teherán el pasado miércoles.

TREGUA

Derivado de la violación a la tregua de cese del fuego por parte de Israel, la situación sobre el terreno ha sumado una serie de agresivas declaraciones cruzadas, como la afirmación iraní de que Estados Unidos era el responsable “directo” de los ataques de las últimas horas en el Líbano y su advertencia de que “tomará medidas para proteger a sus aliados”.

Previamente, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, había dicho a través de sus redes sociales que fue el presidente Donald Trump quien buscó con “desesperación” la firma del Memorando de Entendimiento y no Teherán.

El comentario enojó a Trump que hoy reaccionó al afirmar todo lo contrario, es decir, que Irán fue el que buscó el acercamiento y le amenazó con que no recibirá los fondos contemplados en el reciente acuerdo: “No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!”.

También le advirtió que dejará pasar el plazo de 60 días previsto en el Memorando --aunque extendible por mutuo acuerdo-- para que ambas partes lleguen a un acuerdo definitivo, que debe incluir un arreglo sobre el programa nuclear iraní.

ARMAS NUCLEARES

Sobre esta situación, el acuerdo señala que Irán “nunca fabricará armas nucleares” y deja para después el resto de asuntos contenciosos, incluido el destino del material (uranio) enriquecido más allá del nivel que justifica un uso civil del mismo.

Al no haber emprendido viaje a Suiza, Irán y Estados Unidos dieron plantón a las delegaciones de Catar y Pakistán (países mediadores) que ya se encontraban en Bürgenstock para la primera fase de las negociaciones.

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