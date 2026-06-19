Trump deja atónita a Giorgia Meloni al aseguar que la italiana le “rogó” por una foto

Trump afirma que Meloni le ‘rogó’ por una foto; 'ni yo ni Italia suplicamos nunca': primera ministra

Tras las declaraciones del Presidente Donald Trump, en las que aseguró que la primera ministra, Giorgia Meloni, le rogó por una foto durante la cumbre del G7, la mandataria italiana declaró sentirse atónita y calificó las declaraciones como una invento.

Debido a este choque de declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio al considerar que las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”, “ofenden a toda Italia”.

De acuerdo a un canal italiano, Meloni respondió que las declaraciones de Trump “son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita”, en un mensaje en sus redes sociales, añade: “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

Según ese medio, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: “En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”.

“¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo!. ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, se lee en la transcripción.

nte estas palabras, Meloni colgó un vídeo en sus redes sociales en las que añadía: “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre”.

“Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente”, lanzó.

Durante el G7, Meloni había afirmado que su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había cambiado y achacó sus últimas desavenencias al “carácter fuerte de ambos” en la defensa de sus intereses.

“Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional”, afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.