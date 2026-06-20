Petro exige a Trump el paradero del activista Beto Coral

Franklin Humberto "Beto" Coral

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclamó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que informe sobre la situación y el paradero del activista Franklin Humberto “Beto” Coral, arrestado el martes en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras su solicitud de asilo continúa pendiente de resolución.

“Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables económica y políticamente en los Estados Unidos. Si es así, el padre de Beto Coral, capitán de la policía de Colombia, perdió su vida por nada”, expresó Petro en su cuenta de X.

El activista Franklin Humberto ‘Beto’ Coral, cuyo padre, un policía colombiano, fue asesinado durante una operación contra Pablo Escobar, se encuentra desaparecido para sus familiares desde que fue detenido por agentes del ICE, a pesar de que tenía una petición de asilo en trámite y vivía en ese país desde 2015.

“Colombia ha sacrificado 15 mil miembros de la policía muertos en juventud por impedir que la sociedad de Estados Unidos consuma cocaína y ha sacrificado más de 200 mil asesinados colombianos y un millón de hijos de Latinoamérica”, manifestó Petro.

El miércoles pasado, el mandatario colombiano instruyó a la cancillería para que gestione ante el gobierno de Estados Unidos la liberación del activista y aseguró que su arresto obedece a una “persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos”.

En sus declaraciones, Petro hizo referencia al candidato presidencial de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, quien también posee ciudadanía estadounidense y que en las últimas semanas ha señalado públicamente a decenas de personas a las que acusa de comprar votos para la izquierda con miras a las elecciones de este domingo, con el propósito de que Estados Unidos les retire el visado.

Coral, quien ha cuestionado en sus redes sociales a Trump y la candidatura de De la Espriella, fue aspirante de la izquierda a la Cámara de Representantes por la circunscripción de colombianos en el exterior en los comicios del pasado 8 de marzo.

De acuerdo con Petro, Coral es un “preso político” en Estados Unidos debido al respaldo que, según el mandatario colombiano, el secretario de Estado, Marco Rubio, brindó a Abelardo de la Espriella, a quien acusó de haber promovido su captura. Asimismo, aseguró que el activista fue detenido y agredido por las autoridades estadounidenses, además de haber sido separado de su familia.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, responsable de la política migratoria, calificó a Coral como un “extranjero ilegal” y afirmó que infringió la legislación estadounidense al permanecer en el país tras el vencimiento de su visa.

En tanto, los familiares del activista solicitaron ayer su liberación y reclamaron, mediante un comunicado, que se garanticen sus “derechos fundamentales”. Según señalaron, Coral ingresó legalmente a Estados Unidos y presentó una solicitud de asilo debido a amenazas de muerte vinculadas con el narcotráfico en Colombia, dentro de los plazos establecidos por la ley. Sin embargo, afirmaron que, una década después, las autoridades aún no han emitido una resolución definitiva sobre su caso.

La Crónica de Hoy 2026