Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz por ofensiva israelí en Líbano

Irán anuncia cierre del Estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo, debido a los ataques israelíes en el sur de Líbano. También responsabilizaron al gobierno de Estados Unidos por incumplir el acuerdo que dio finalizada la guerra, esto informó la agencia de noticias de la República Islámica (IRNA).

“En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano, se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del ejército de Irán.

El mando militar iraní sostuvo que el cierre de Ormuz es el primer paso de una respuesta al supuesto incumplimiento de los compromisos asumidos por Estados Unidos, al que responsabilizó de no detener las ofensivas de Israel en Líbano.

“En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones”, advirtieron las Fuerzas Armadas de Irán.

Además, las autoridades militares iraníes denunciaron la muerte de civiles y el desplazamiento de cientos de miles de personas en Líbano, y cuestionaron que las tropas israelíes aún no se hayan retirado de los territorios del sur del país.

El anuncio se produce casi una semana después de que Irán y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo provisional para poner fin al conflicto en todos los frentes, incluido Líbano, lo que permitió la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

A consecuencia de las ofensivas, Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos, cuyo objetivo tenían el conseguir un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní. De tal modo que, aún no se ha fijado una nueva fecha para las conversaciones.

Con información de EFE

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