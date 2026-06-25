Sheinbaum anuncia envió de rescatistas a Venezuela para apoyar tras los sismos

Claudia Sheinbaum FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que tras los dos fuertes sismos que tuvieron lugar el día de ayer en Venezuela, con el fin de ayudar al país, México enviará, por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) , a un equipo de rescatistas y de personal de sanidad.

Una vez que se instalen en Venezuela, las personas involucradas van a hablar con las autoridades para definir si se necesita mandar a personal adicional para que apoyen a las y a los afectados por los siniestros. Por el momento, a causa de los terremotos, ya se han contado el fallecimiento de más de 160 personas, y en el caso de los heridos la cifra se ubica cerca de los 971.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”, añadió la mandataria durante su conferencia de prensa matutina y enfatizó que México siempre va a ayudar a los pueblos que lo necesiten.

Por el momento no se va a enviar ningun otro tipo de apoyo como pro ejemplo alimentos, ya que así se lo pidió la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, al Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, cuando se pusieron en contacto.

Con tan sólo poco más de 30 segundos de diferencia entre cada uno de los sismos, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en ingles), el primero alcanzó una magnitud total de 7.2 a las 18:02 horas, y su epicentro se localizo a 21 kilómetros al oeste de Morón ( Región Central de Venezuela). Mientras tanto, el segundo fue más fuerte y quedó registrado con una magnitud de 7.5 a unos kilómetros de distancia. Cuando los temblores se desarrollan con tan poco tiempo entre de diferencia, se trata de una fenómeno que es conocido como doblete sísmico.

Los datos compartidos por el USGS, también señalaron que desde el año 1900, Venezuela no había pasado por un sismo de tal magnitud. Desde el miércoles en la tarde igualmente se han registrado alrededor de 30 réplicas a causa de la fuerza de los sismos. Los cuales incluso, se sintieron hasta Colombia, lo que ocasiono que se activaran algunas alertas sísmicas