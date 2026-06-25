Tamaulipas: del terror del pasado reciente al restablecimiento de la paz y la economía

Después de más de una década marcada por el terror, la violencia y la disputa entre organizaciones criminales que convirtieron a Tamaulipas en uno de los principales focos rojos del país, la entidad registra hoy uno de los niveles de incidencia delictiva más bajos de México.

El más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente a de mayo de 2026, ubica al estado en el lugar 11 entre las entidades con menor incidencia delictiva del país, con una tasa de 91.17 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. La cifra coloca a Tamaulipas por debajo de la media nacional, que se situó en 129.79 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, y lo posiciona con mejores indicadores que Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Aguascalientes o Baja California.

Secretario Ejecutivo Tamaulipas

El contraste con el pasado reciente resulta significativo: Durante años, Tamaulipas fue uno de los estados más golpeados por la violencia derivada de la confrontación entre organizaciones criminales que disputaban el control de rutas para el tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Ciudad Victoria fueron escenario recurrente de enfrentamientos y bloqueos carreteros.

La masacre registrada en Reynosa en mayo de 2021, cuando el gobernador era el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, evidenció la magnitud de la crisis de seguridad que enfrentaba la entidad y exhibió la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para contener la violencia.

A 44 meses del inicio de la administración del morenista Américo Villarreal Anaya, los indicadores oficiales muestran una tendencia sostenida de reducción en la incidencia delictiva. A ello se suma el Índice de Paz México 2026, que ubica a Tamaulipas como la entidad con la mayor mejora nacional en términos de paz, impulsada por avances en todos sus indicadores, entre ellos una reducción superior al 70 por ciento en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego, además de colocarlo entre los diez estados con menor violencia del país.

El mismo estudio posiciona a Ciudad Madero y Tampico en los lugares uno y dos, respectivamente, y a Nuevo Laredo en la posición 13 entre las ciudades más pacíficas con una menor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

En entrevista con Crónica, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, sostiene que estos resultados responden tanto a una estrategia de coordinación entre autoridades estatales y fuerzas federales como a una mayor participación ciudadana:

“Tamaulipas se encuentra hoy en una posición distinta al pasado donde la seguridad se ha visto beneficiada gracias a la confianza ciudadana; la participación de la ciudadanía en el sistema de emergencias, en la denuncia digital, en las denuncias formales es lo que ha permitido los resultados específicos; ahora representan un camino distinto para llevar a quienes delinquen ante la justicia”, enfatiza,

“nuestra estrategia de seguridad se basa en la coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales y las del gobierno federal que encabeza la Presidenta Sheinbaum, en la organización de los despliegues territoriales de las distintas autoridades que permiten la cobertura de seguridad, pero también la realización de operativos y técnicas de investigación como los cateos y ejecución de ordenes de aprehensión”.

Uno de los ejes de esta política ha sido la Mesa de Construcción de Paz, instancia en la que participan diariamente instituciones de seguridad y procuración de justicia y los tres órdenes de gobierno, para evaluar la situación de cada región, coordinar operativos y dar seguimiento puntual a los principales indicadores delictivos.

“Se confirma una tendencia de avance sostenido en materia de seguridad construida a lo largo de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya”, indica Zúñiga, “hay que destacar que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Federación y el estado en el marco de la celebración de las sesiones de la Mesa de Paz”.

El funcionario tamaulipeco precisó que seis de los ocho delitos prioritarios presentan una tendencia descendente, entre ellos destaca el homicidio doloso, que registra una disminución de 48 por ciento al comparar los primeros 44 meses de la actual administración con los últimos 44 meses del gobierno anterior”.

El secretario ejecutivo agrega que esta evolución ha contribuido al restablecimiento de factores de desarrollo económico, como el turismo, impulsando un crecimiento “como nunca antes visto”.

El reporte de mayo del SESNSP confirma además que Tamaulipas permanece entre las entidades con mejor desempeño nacional en materia de seguridad. Mientras Colima registró una incidencia de 303.03 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes y Baja California Sur alcanzó las 244, Tamaulipas reportó 91.17, una diferencia que refleja la distancia respecto de los estados con mayores niveles de incidencia.

El informe también muestra que durante abril la entidad ocupó el décimo lugar nacional entre los estados con menor incidencia delictiva, por lo que el resultado de mayo confirma su permanencia dentro del grupo de entidades con mejores indicadores de seguridad pública.

Para Zúñiga Castillo, estos avances no constituyen un punto de llegada, sino parte de un proceso permanente orientado a consolidar la paz. El paso del terror del pasado a la paz. (AGT)