Capturan al “Sierra 1”, objetivo prioritario extorsionador y homicida en Morelia

Detenido Ernesto Rafael "N", alias "El Sierra". (SSPC)

Fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

“Sierra 1” ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones; al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero en Morelia.

Durante el cateo se aseguraron armas de alto poder, droga, y también fue detenida una mujer.