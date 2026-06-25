El tren de pasajeros Querétaro- Irapuato ya se encuentra en la fase de desmonte y desarme

Andrés Lajous Loaeza FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

El Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, dio a conocer que, con el fin de liberar el camino para las siguientes etapas constructivas, el tramo de vía que llevará al tren de pasajeros Querétaro- Irapuato se encuentra en la fase de desmonte y desarme de un total de 48 kilómetros.

Asimismo, dentro de los avances se encuentra, a lo largo de 25 kilómetros continuos, la conformación de terraplén, está hace referencia a una estructura de materiales comprimidos, entre los que se encuentra la tierra, que se usa para salvar un desnivel o igual para elevar el terreno.

Dentro del desarrollo, igualmente se han concluido ya 9 obras de drenaje que fortalecerán el manejo hidráulico y la estabilidad de la vía.

En la estación de Celaya, por su parte, ya iniciaron también los trabajos en la base de mantenimiento que es estratégica para que sea posible la operación y la conservación de la línea. Además, en la misma localidad ya se termino el libramiento ferroviario de carga que es lo que permitirá que la parte de la estación que se solía usar como patio, ahora sea la estación de pasajeros.

Por otro lado, en cuanto a la otra ruta, es decir la de Saltillo- Nuevo Laredo, el trabajo de desmonte y despalme se está llevando a cabo en 178 kilómetros. Mientras que los kilómetros de terraplén que ya han sido construido suman un total de 31 kilómetros. Igualmente, se ejecutaron más de 40 obras de drenaje.

Andrés Lajous, también explicó que en ambos tramos se mantienen 18 frentes de trabajo, “esto tiene que ver principalmente con terracerías y con plataformas, que es lo que nos permite, cuando vamos a nivel, poner la vía”.

De igual manera, en las dos vías se están construyendo viaductos; en el tramo uno de Querétaro- Irapuato se trata de dos puentes con una longitud de 3 kilómetros y en junio se terminaron 245 pilas y la excavación para 12 zapatas.

En tanto, en el tramo Saltillo- Nuevo Laredo se está construyendo un viaducto de 1.3 kilómetros de longitud en el que ya hay 75 pilas y la excavación para 6 zapatas.