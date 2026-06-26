Historia de Tsunami, el perro rescatista de Venezuela: de sufrir maltrato a héroe en terremotos Tsunami, el perrito rescatista, ha logrado encontrar a 12 personas tras el terremoto en Venezuela (Redes Sociales)

Tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela, continúan las labores de rescate para localizar a las personas que continúan entre los escombros; sin embargo, una figura ha comenzado a llamar la atención en medio del desastre y es Tsunami, el perro rescatista.

El perrito Tsunami ha logrado localizar a 12 personas desde que comenzó con sus labores como perro rescatista, tras los terremotos en Venezuela de 7.2 y 7.5 respectivamente, los cuales han causado la muerte de más de 900 personas y más de 3 mil heridos.

¿Quién es Tsunami, el perrito rescatista, que ayuda en las labores de localización tras el terremoto en Venezuela?

En las últimas horas, el nombre de Tsunami ha comenzado a cobrar relevancia en redes sociales, después de que se diera a conocer su historia como perro rescatista.

De acuerdo con el medio VTV, Tsunami forma parte del Cuerpo de Bomberos de Caracas y ayuda a localizar a las personas que se encuentran entre los escombros.

Tsunami es un perro de la raza Border Collie, el cual fue rescatado de situaciones de maltrato y tiene nueve años de edad.

Tsunami fue rescatado por la Asociación Pro Defensa de los Animales (Aproa), siendo entrenado tiempo después por Jorge Beens, fundador del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-SAR ECID).

Actualmente Tsunami está siendo cuidado por su tutor Jorge Beens y por el médico veterinario, el Dr. Aníbal Hurtado, quien lo mantiene hidratado tras las largas horas de trabajo, localizando personas entre los escombros.

Asimismo, Tsunami se encuentra en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela, uniéndose al equipo argentino canino de búsquedas y rescate para localizar a más personas.

En uno de los videos que se ha compartido en redes sociales, en donde se muestra a Tsunami trabajando, este fue enviado a rastrear a cualquier víctima en derrumbe de un edificio en San Bernardino, Caracas.