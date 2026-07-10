China, Taiwán y Japón, en alerta máxima ante el arribo del tifón Bavi

El tifón Bavi llegará a la costa de China este sábado y advierten que podría causar más daños que el que provocó Maysak (EFE)

Furia de la naturaleza —

En la provincia china Guangxi continúa la alerta por la fuga de serpientes de una granja (Telemicro.com)

A unas horas para que el tifón Bavi impacte en la costa oriental de China y que afectará también territorio de Taiwán y Japón, tras el paso del ciclón Maysak, las autoridades de las tres naciones se declararon en alerta máxima, debido a los daños que podría causar el meteoro que ya ha dejado muertes y afectaciones.

Bavi avanza hacia Taiwán, el sur de Japón y la costa oriental de China, donde las autoridades elevaron las alertas marítimas y meteorológicas ante un sistema que se ha debilitado, pero que aún amenaza con dejar lluvias torrenciales, fuerte oleaje, marejadas y cancelaciones del transporte el fin de semana.

El meteoro, que llegó a tocar tierra el pasado 6 de julio como ‘supertifón’ en la isla de Rota, en las Marianas del Norte, se debilitó este viernes de tifón fuerte a tifón, según el Centro Meteorológico Nacional de China.

A las 17:00 horas locales su centro se situaba en el Pacífico noroccidental, unos 830 kilómetros al sureste de la frontera entre las provincias de Zhejiang y Fujian, con vientos máximos de nivel 13, equivalentes a 40 metros por segundo, aunque mantenía una circulación muy amplia, con un diámetro superior a 1.500 kilómetros y un radio de vientos de fuerza 7 de hasta 500 kilómetros.

Según la previsión oficial del gigante asiático, el tifón avanzará hacia el noroeste a entre 20 y 25 kilómetros por hora y tocará tierra entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la costa comprendida entre Xiapu, en Fujian, y Wenling, en Zhejiang.

Ante el arribo del tifón Bavi han sido cancelados vuelo y servicios de ferry en Taiwán y Japón

En China, las autoridades mantienen la alerta naranja por tifón, mientras que el Centro Nacional de Previsión Oceánica emitió una alerta roja por oleaje y naranja por marejada, con olas previstas de entre 9 y 14 metros en el sur del mar de China Oriental, cancelaciones de vuelos, suspensiones ferroviarias, cierres turísticos y avisos de retrasos en servicios de paquetería.

Bavi llega después de una semana de desastres en China, marcada por las lluvias asociadas al tifón Maysak, que dejaron al menos 39 muertos en Guangxi; un deslizamiento en Gansu, con 21 fallecidos, y tormentas y tornados en Hubei, con once muertos.

SERPIENTES

Asimismo, una ciudad de la provincia china de Guangxi, en el sur del país, continúa en alerta y obligada a aumentar sus reservas de antídotos contra el veneno de serpientes, luego de que las inundaciones asociadas al paso del tifón Maysak dañaran una granja de reptiles de la que escaparon unos 900 ejemplares, entre ellos cobras venenosas que según medios locales ya han provocado la muerte de una persona.

La urbe de Nanning, capital provincial, anunció en sus cuentas oficiales en las redes sociales el incremento de las reservas de antídotos destinados al hospital Popular de Hengzhou y la llegada a ese centro de personal médico especializado en el tratamiento de este tipo de mordeduras y el manejo de los casos más graves.

También han intensificado el patrullaje por la anegada zona de Yunbiao, donde se encuentra la granja afectada, y se han instalado puestos médicos de emergencia y un canal para priorizar a los pacientes con mordeduras y acortar el tiempo de espera, ya que en estos casos recibir atención médica rápida puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte.

Varias personas han reportado hasta el momento haber sido mordidas por serpientes y de acuerdo al medio Beijing News una mujer residente de Yunbiao murió el pasado lunes por esta causa.

TAIWÁN

Por otra parte, en Taiwán, la mitad norte de la isla amaneció este viernes con escuelas, oficinas y mercados financieros cerrados ante la llegada de Bavi. Un total de 12 ciudades y regiones, incluida Taipéi y el archipiélago periférico de Matsu, decretaron la suspensión de actividades administrativas y escolares, mientras cerca de un millar de residentes del condado oriental de Hualien fueron evacuados de forma preventiva.

La Agencia Meteorológica Central taiwanesa emitió alertas marítima y terrestre para doce condados y regiones, incluida la capital, y advirtió de que el mayor impacto se registrará entre la noche del viernes y el sábado.

El aeropuerto internacional de Taoyuan, principal puerta de entrada por vía aérea a la isla, anunció la cancelación de más de 900 vuelos entre viernes y sábado, mientras las autoridades portuarias suspendieron 114 trayectos de ferry.

Las previsiones apuntan a lluvias muy intensas en Taiwán, con acumulados que podrían alcanzar entre 250 y 900 milímetros en el centro y norte de la isla, y superar localmente los 1.000 milímetros.

JAPÓN

En tanto, en Japón el tifón Bavi ya afectó a la prefectura de Okinawa y a las islas más meridionales del archipiélago, con fuertes vientos, gran oleaje y cancelaciones de vuelos.

El viceportavoz del gobierno nipón, Masanao Ozaki, informó de cortes de energía en unos cincuenta hogares de Okinawa, aunque sin datos por el momento de víctimas, daños en viviendas o cortes de agua.

Según la cadena pública NHK, el tifón obligó a cancelar más de 270 vuelos, la mayoría de la aerolínea All Nippon Airways con origen o destino en el aeropuerto de Naha, lo que afectó a unas 12.800 personas.

La Crónica de Hoy 2026