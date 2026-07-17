Sismo de 7.4 en Chiapas: ¿Cuáles fueron todos los estados y países donde se sintió el temblor?

Sismo en Chiapas Activan alertas de tsunami. (cuartoscuro)

Esta mañana un fuerte sismo sacudió el sur del país. El epicentro del movimiento telúrico fue en Huixtla, Chiapas, pero, debido a la magnitud, se sintió en más de un Estado e incluso alcanzó la frontera del sur. Las autoridades han emitido alertas con respecto al nivel del mar.

¿Dónde se percibió el temblor que azotó Chiapas esta mañana?

Chiapas no fue el único en ser afectado por el sismo de 7.4 con epicentro en Huixtla. Otros Estados de la república reportaron haber sentido el movimiento. En la Ciudad de México, habitantes de algunas alcaldías reportaron en redes sociales sentir un movimiento ligero. Campeche y Tabasco también lo sintieron.

La alerta no sólo resultó en evacuaciones dentro del territorio mexicano. En la ciudad de Guatemala, la cual se encuentra a un poco más de 300 kilómetros del epicentro, también se sintió lo suficiente para que varias personas evacuaran los edificios donde se encontraban.

EN GUATEMALA EVACÚAN LA TORRE DE TRIBUNALES TRAS EL SISMO DE ESTE VIERNES 🇬🇹🚨



Personal de la Torre de Tribunales de Guatemala evacuó las instalaciones como parte de los protocolos de seguridad, luego del sismo registrado la mañana de este viernes. Las autoridades realizaron las… pic.twitter.com/QKrUjFuAsU — Mr Elegante ✪ (@MrElegantesv) July 17, 2026

La razón por la que no se registró el movimiento telúrico a tiempo fue porque el Estado de Chiapas no cuenta con sensores sísmicos. Para cuando fue registrado por los sensores de Oaxaca, la energía del temblor había disminuido.

Sin embargo, se emitió una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala. Así lo notificó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR). Recomendó a Protección Civil y otras autoridades “mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta”. La zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, donde se preven fuertes corrientes y variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.