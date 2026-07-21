Aviso de los rebeldes de Yemen de bloquear el mar Rojo tensiona de nuevo el petróleo y amenaza con extender la guerra

Tensión bélica en Medio Oriente El estrecho de Bab al-Mandeb, controlado por los hutíes de Yemen es la entrada del petróleo que se dirige al canal de Suez y de ahí a Europa y Estados Unidos (Diego Severiano)

El anuncio de los hutíes de aplicar un bloqueo marítimo en el mar Rojo, para impedir que los petroleros saudíes burlen el bloqueo iraní del golfo Pérsico, amenaza con extender el conflicto bélico de Estados Unidos e Irán a la otra gran potencia de la región, el reino sunita de Arabia Saudí, y ha vuelto a tensionar el precio del petróleo.

“Decretamos un embargo marítimo contra el criminal enemigo saudí, basado en la ecuación del ojo por ojo, con efecto inmediato", en referencia al bloqueo impuesto por Riad a las zonas del Yemen controladas por los hutíes.

Riad lidera una coalición de países de la península arábiga contra la guerrilla desde 2015, cuando los hutíes, armados por sus aliados iraníes, tomaron la capital, Saná, y se hicieron con el control del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, paso natural de los buques que llevan petróleo a Europa y Estados Unidos a través del canal de Suez, en el mar Rojo.

Según un comunicado de Saná, “el criminal enemigo saudí continúa su injusto y opresivo asedio contra nuestro querido pueblo desde hace casi doce años, saqueando nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y aire".

Horas después del anuncio, los hutíes afirmaron que seis buques dieron la media vuelta por temor a ser atacados, como ocurre en el estrecho de Ormuz, en el otro extremo de la península arábiga.

“La retirada de seis buques en las últimas 24 horas se produjo después de las advertencias emitidas por las Fuerzas Armadas yemeníes y de la aplicación de la prohibición de navegación marítima“, aseguró una fuente militar hutí, citada por la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes.

Trump también amenaza

La información de que ha comenzado el bloqueo del mar Rojo —que conecta el océano Índico con el Mediterráneo, a través del canal de Suez— no ha sido confirmada por Riad, ni por sus aliados de Washington, que advierten que sería considerado motivo para arrastrar a Yemen a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

“Hasta ahora no ha sucedido. Podría suceder, pero nosotros nos encargaremos del asunto”, declaró el mandatario durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés, Joseph Aoun, quien busca la ayuda de EU para la retirada de las tropas israelíes de su país.

Un bloqueo en esa zona abriría un nuevo frente en la guerra de Estados Unidos contra Irán, que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

Trump recordó que Estados Unidos bombardeó objetivos hutíes al comienzo de la guerra contra Irán, cuando los rebeldes lanzaron misiles en represalia contra Israel.

Esta escalada representa el enfrentamiento directo más grave entre Arabia Saudí y los hutíes desde que ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento respaldado por la ONU en 2022, que redujo drásticamente los ataques transfronterizos, si bien nunca se ha alcanzado un acuerdo de paz integral.

Sube el petróleo

El temor a que se abra un nuevo frente de guerra de EU contra Irán o contra sus aliados en la región volvió a tensionar el mercado del petróleo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 2.02%, hasta los 84.91 dólares el barril, una subida de 1.68 dólares con respecto al cierre del lunes.

Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, se enfrenta ahora a un nuevo bloqueo marítimo, esta vez en el mar Rojo, mientras continúan los ataques y las disrupciones de tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, la principal ruta para sus exportaciones de hidrocarburos.