Se seca el río Juwana en Indonesia

Río Juwana (Captura de pantalla)

Una prolongada temporada seca originó una drástica disminución del caudal del río Juana, en la provincia de Java Central, Indonesia, dejando expuestos amplios sectores del cauce y juntando a millones de peces en las pocas zonas donde todavía hay agua.

El fenómeno se registró en el Bendung Karet, donde el descenso del nivel del río dejó grandes extensiones cubiertas de lodo y numerosos ejemplares atrapados. Videos difundidos en redes sociales muestran a habitantes de distintas comunidades acudiendo al lugar para recolectar los peces.

La mayoría de los ejemplares corresponden a una especie conocida localmente como “sapu-sapu”. Algunos residentes han conseguido reunir cientos de kilos e incluso cerca de una tonelada durante una sola jornada.

Los peces recolectados son trasladados posteriormente para su procesamiento y aprovechamiento como materia prima para la elaboración de harina y alimento destinado a otras especies, principalmente peces de cultivo.