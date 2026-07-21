OMS alerta que el brote de ébola “apenas comienza” en algunas zonas del Congo tras más de 900 muertes

Ébola Continúan aumentando casos en RD Congo. (EFE)

Thierno Baldé, responsable de la OMS para la respuesta al ébola, señaló este martes 21 de julio durante una rueda de prensa que el brote de ébola en la República Democrática del Congo “apenas está comenzando”. La variante de ébola denominada Bundibugyo tiene 2,423 casos confirmados y 967 muertes desde que fue declarada como emergencia de salud el pasado 15 de mayo.

¿Qué dijo responsable de la OMS sobre respuesta contra el ébola en RD Congo?

Baldé afirmó que el organismo avanza con una respuesta rápida al virus pero que este todavía se encuentra lejos de ser controlado por completo. “Quiero dejarlo claro, el brote sigue yendo por delante de nosotros y todavía estamos en una fase en la que tratamos de alcanzarlo” comentó el responsable de la OMS.

La agencia de salud informa que el riesgo de que el brote continúe expandiéndose en la África subsahariana es alto. Sin embargo, se considera poco probable que el virus adquiera dimensiones globales debido a la manera en que se transmite.

La provincia de Ituri concentra el 89 % de los casos y el 83 % de los fallecimientos, particularmente en Bunia, capital de la provincia. También se han registrado contagios en las cercanas Kivu del Norte y Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo.

La tasa de letalidad se estima en el 39,9 % pero puede alcanzar el 50 %. 734 personas se encuentran en aislamiento u hospitalización y 469 personas han sido tratadas con éxito.