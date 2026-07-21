¿Qué se sabe del Hantavirus en Venezuela? Reportan muerte de tres personas con esta enfermedad

Investigan muertes por hantavirus en Venezuela | Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica. (Rogelio Morales Ponce)

Autoridades sanitarias de Venezuela confirmaron la muerte de tres personas con diagnóstico de Hantavirus en el estado de Anzoátegui, al oriente del país. De igual forma, el Ministerio del Poder Popular para la Salud informó que investiga el fallecimiento de dos médicos en Barinas, aunque aclaró que ambos hechos no tienen relación entre sí y que, hasta el momento, no representan un riesgo para la población en general.

COMUNICADO OFICIAL



El Ministerio del Poder Popular para la Salud informa a la ciudadanía sobre dos eventos ocurridos recientemente en los estados Anzoátegui y Barinas.



Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de… pic.twitter.com/7miSPeKDwu — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) July 21, 2026

A través de un comunicado oficial, se señaló que los tres casos confirmados corresponden a pacientes que contrajeron Hantavirus, una enfermedad viral transmitida por roedores silvestres, principalmente en zonas rurales y agrícolas. Las autoridades descartaron que exista evidencia de transmisión de persona a persona en estos casos y aseguraron que el Sistema Nacional de Salud mantiene vigilancia epidemiológica mientras continúan las investigaciones.

¿Qué es el hantavirus?

Es una enfermedad viral causada por diferentes especies de Hantavirus que son transportadas por roedores silvestres infectados. Las personas pueden contagiarse principalmente al inhalar partículas suspendidas en el aire contaminadas con orina, heces o saliva de estos animales, especialmente en espacios cerrados como bodegas, graneros o cabañas poco ventiladas.

También es posible adquirir la infección al tener contacto directo con roedores o sus nidos, o en casos poco frecuentes mediante mordeduras. Aunque la transmisión entre personas es muy rara, algunas variantes del virus, como el virus Andes presente en Sudamérica, sí han demostrado esta capacidad en circunstancias específicas.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

El periodo de incubación puede variar entre una y ocho semanas después de la exposición. En sus primeras etapas, la enfermedad suele confundirse con una gripe debido a síntomas como:

Fiebre.

Dolores musculares intensos.

Dolor de cabeza.

Escalofríos.

Náuseas, vómitos y otros malestares gastrointestinales.

Si la enfermedad progresa, puede desarrollar el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH), caracterizado por dificultad respiratoria repentina, tos y acumulación de líquido en los pulmones, una complicación potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registran entre 10 mil y 100 mil casos de infección por Hantavirus en el mundo. La gravedad de la enfermedad depende de la variante del virus, aunque algunas cepas presentan una alta tasa de mortalidad si no se diagnostican y tratan oportunamente.