Trump elogia la credencial del INE y la pone como ejemplo frente al voto en EU

Trump INE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso como ejemplo a México para cuestionar el sistema electoral estadunidense, al mismo tiempo que elogió las características de seguridad de la Credencial para Votar del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario destacó que la identificación mexicana cuenta con fotografía, huella dactilar y distintos elementos de seguridad, además de señalar que los ciudadanos deben presentarla al acudir a votar y que los resultados electorales se conocen la misma noche de la jornada.

Trump también afirmó que en México no se permite el voto masivo por correo, una declaración que requiere una precisión: México sí contempla el voto postal, aunque esta modalidad está dirigida a ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero y se encuentra regulada por el INE. El organismo electoral establece que quienes viven fuera del país pueden votar por correo postal, además de otras modalidades previstas para el voto desde el extranjero.

Mexico issues a national voter ID card with a photo, fingerprint and security features.



You show that ID at the polling place on election day.



Mass mail in voting is not allowed.



They know the election results that night. — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 3, 2026

Una credencial con 25 elementos de seguridad

El comentario de Trump ocurre poco después de que el INE presentara el nuevo modelo de la Credencial para Votar, que comenzó a emitirse en 2026.

El documento incorpora 25 elementos de seguridad destinados a dificultar su falsificación. Entre las características del nuevo modelo se encuentran elementos ópticamente variables, microtextos, impresión de alta resolución, tintas de seguridad y códigos QR de alta densidad.

Los nuevos códigos QR permiten verificar la autenticidad de la información de la credencial mediante una aplicación móvil, sin comprometer los datos personales de la ciudadanía, de acuerdo con el propio instituto.

La identificación también conserva elementos como la fotografía, firma, huella dactilar, clave de elector y otros datos utilizados para identificar al ciudadano y permitir su participación en los procesos electorales.

Trump cuestiona el voto por correo en EU

La referencia al modelo mexicano se produjo mientras Trump mantiene sus críticas al voto por correo en Estados Unidos, una modalidad que está ampliamente extendida y cuyas reglas varían entre los estados.

El presidente estadunidense ha cuestionado en distintas ocasiones la utilización de boletas enviadas por correo y ha defendido mayores controles sobre esta modalidad de votación.

Aunque Trump presentó a México como un ejemplo para respaldar su postura sobre el voto presencial y la identificación de los electores, la comparación tiene una limitación importante: el voto postal mexicano existe, pero está diseñado específicamente para facilitar la participación de ciudadanos que residen fuera del territorio nacional.

Trump también mencionó a Brasil como otro país cuyo sistema electoral considera exitoso, al destacar el uso de mecanismos biométricos y la rapidez con la que se conocen los resultados.