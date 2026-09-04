¿Qué es el mapa Mercator y por qué la ONU aprobó que se utilice una nueva representación a nivel mundial?

Mapa Diferentes países impulsaron el movimiento "Correct the Map" ante la ONU en la búsqueda de una mejor representación de los tamaños de algunas naciones.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes 4 de septiembre una resolución para promover representaciones cartográficas que reflejen con mayor precisión el tamaño de los continentes. La iniciativa, impulsada por Togo y respaldada por el Grupo Africano, cuestiona el uso generalizado de la proyección de Mercator, mapa utilizado normalmente a nivel internacional, aunque no establece su prohibición.

¿Qué es el mapa Mercator?

La llamada proyección de Mercator es un sistema matemático utilizado para representar la superficie curva de la Tierra sobre un plano. Fue presentada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, quien la diseñó fundamentalmente para facilitar la navegación marítima. El propio Servicio Geológico de Estados Unidos señala que Mercator presentó su proyección en ese año sobre un gran mapa mundial destinado a la navegación.

El problema fundamental es que no existe una manera de convertir perfectamente un globo terráqueo en un mapa plano. Toda proyección necesariamente sacrifica alguna característica: puede distorsionar distancias, superficies, formas o direcciones.

🔴URGENTE. La Asamblea General de la ONU adopta una resolución para dejar de utilizar oficialmente el mapa del mundo de Mercator y sustituirlo por otro más fiel al verdadero tamaño de los continentes, en especial África.



A FAVOR: 164

EN CONTRA: 1 (Estados Unidos)

ABSTACIONES: 6 pic.twitter.com/NrKVcEOVvg — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 4, 2026

Mercator privilegia la conservación de los ángulos y las direcciones locales. Esta característica fue especialmente útil para los navegantes, ya que una ruta con rumbo constante puede representarse como una línea recta, conocida como loxodromia o rumbo constante. Esta propiedad permite a los marinos determinar de manera sencilla el rumbo que deben seguir en una carta.

Por esa razón, Mercator no fue concebido como una herramienta para comparar el tamaño real de los continentes, sino como una solución práctica para la navegación.

¿Qué países se quejaron por el Mapa Mercator?

La principal característica de Mercator que generó la actual controversia es que la distorsión aumenta conforme una región se aleja del ecuador.

Para conservar los ángulos y las direcciones, la distancia entre los paralelos aumenta progresivamente hacia los polos. Como consecuencia, las regiones ubicadas en latitudes elevadas aparecen mucho más grandes de lo que son en realidad. El USGS señala que la escala aumenta con la distancia respecto del ecuador y llega a una distorsión extrema en las regiones polares.

La discusión que llegó a la ONU no se limita a una cuestión matemática. Los países africanos que impulsaron “Correct the Map” argumentan que la utilización generalizada de mapas que reducen visualmente el tamaño de África puede influir en la manera en que las personas perciben la importancia y dimensión del continente.

El ministro de Exteriores de Togo, Robert Dussey, defendió la iniciativa ante Naciones Unidas y sostuvo que las representaciones cartográficas también participan en la manera en que se produce, transmite y percibe el conocimiento geográfico. El proyecto busca, por ello, una representación que refleje con mayor fidelidad las superficies continentales.