Sheinbaum afirma que México mantiene una política de respeto a los asuntos internos de otros países, tras acusaciones de Milei

Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera)

Luego de las acusaciones de Javier Milei, el presidente de Argentina, en las que asegura que el Gobierno mexicano participó en una supuesta campaña en redes sociales contra Argentina durante el Mundial de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no interviene en asuntos internos de otros países.

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”, afirmó.

La mandataria sostuvo que, por el contrario, su gobierno ha sido objeto de ataques desde distintos frentes, aunque insistió en que “nosotros no acostumbramos a meternos con otros países”.

Sheinbaum destacó que la política exterior mexicana se rige por el principio constitucional de no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos; “pedimos lo mismo. Respeto”.

Las declaraciones de la mandataria responden a los señalamientos realizados por Milei durante una entrevista con Radio Mitre, en la que afirmó que el Gobierno de Brasil financió una campaña contra Argentina durante el Mundial de Fútbol y aseguró que esa estrategia también contó con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.