Sequía en Europa paraliza navegación por el Danubio y reduce la generación de energía (Csaba Krizsan/EFE)

La intensa saquía que afecta a gran parte de Europa está provocando graves consecuencias económias y ambientales. Uno de los principales afectados es el río Danubio, cuyo bajo caudal ha interrumpido rutas de transporte fluvial, dificultando el comercio y reducido la producción de energía hidroeléctrica en varios países de la región.

El Danubio, considerado el segundo río más largo de Europa, atraviesa diez países y representa una vía estratégica para el transporte de mercancías como cereales, combustibles y materias primas. Sin embargo, las altas temperaturas y la falta de lluvias han reducido considerablemente el nivel de agua, impidiendo la navegación normal de embarcaciones comerciales.

En varios tramos del río, las barcazas deben navegar con una carga mucho menor para evitar encallar, mientras que otras embarcaciones permanecen detenidas debido a la poca profundidad. La situación también ha obligado a modificar rutas de cruceros turísticos y suspender algunos servicios de transporte entre localidades ribereñas.

Las afectaciones no solo impactan al comercio. La disminución del caudal también ha reducido la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, especialmente en Serbia, donde la central Djerdap 1, la más grande del país, produce apenas una tercera parte de su generación diaria habitual. Las autoridades energéticas señalaron que los niveles de producción registrados durante mayo y junio fueron los más bajos para esos meses desde que la planta comenzó a operar en 1970.

Además de las plantas hidroeléctricas, otras instalaciones energéticas también enfrentan problemas. La escasez de agua dificulta los procesos de enfriamiento en algunas centrales termoeléctricas, reduciendo su capacidad de operación y aumentando la presión sobre los sistemas eléctricos nacionales.

El bajo nivel del Danubio también repercute en el abastecimiento de combustibles. En países como Serbia, Hungría y Rumanía, los barcos cisterna solo pueden transportar entre el 30 y el 40 por ciento de su capacidad habitual, lo que retrasa las importaciones de combustibles y eleva los costos logísticos.

La agricultura es otro de los sectores afectados. La falta de agua ha limitado el funcionamiento de sistemas de riego y ha puesto en riesgo cultivos de maíz, girasol y otros productos agrícolas, mientras los especialistas advierten que la sequía podría agravarse si las lluvias no llegan en las próximas semanas.

Los hidrólogos explican que el caudal del Danubio se encuentra entre los más bajos registrados en las últimas décadas y prevén que continúe disminuyendo debido a la persistencia de las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones en Europa central y oriental.

Ante este panorama, las autoridades de los países ribereños trabajan en medidas para mantener la navegación, como labores de dragado y monitoreo permanente de los canales de navegación. Al mismo tiempo, expertos de la Comisión del Danubio analizan estrategias para adaptar el transporte fluvial a periodos de sequía cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático.

Especialistas advierten que estos fenómenos extremos podrían repetirse con mayor frecuencia en los próximos años, afectando no solo el transporte y la producción de energía, sino también el suministro de agua y la actividad económica de millones de personas que dependen del río.

La actual sequía confirma la creciente vulnerabilidad de Europa frente a los efectos del cambio climático y evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de adaptación para proteger la infraestructura, garantizar la seguridad energética y preservar uno de los corredores fluviales más importantes del continente.