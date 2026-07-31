Prácticamente todos los migrantes que llegaron a Ceuta regresaron a Marruecos

El Ministerio del Interior de España asegura que fueron recuperados 57 cuerpos de migrantes que perecieron al intentar entrar nadando a Ceuta (Captura de video)

Crisis migratoria en Ceuta — El Ministerio del Interior de España informó este viernes que prácticamente todos los migrantes que entraron masivamente a la ciudad española de Ceuta en las últimas horas ya regresaron a Marruecos.

La dependencia señaló que hasta las 18:00 horas locales ya habían retornado a Marruecos 48 mil 300 migrantes de los 50 mil que, se calcula, cruzaron en las últimas horas nadando y a través de las vallas desde su país a esta ciudad española del norte de África.

Agencias internacionales constataron que miles de personas enfilaron la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos este viernes por varios motivos, entre ellos el acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.

Después de que el jueves miles de migrantes cruzaran la frontera, se reforzó la zona con elementos de la Guardia Civil española y el Ejército para evitar que lleguen al pie de playa migrantes que intentaron llegar por mar para internarse en suelo español.

Este enclave español en el norte de África, apenas tiene 83 mil 500 habitantes, por lo que, como comparó el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, la entrada de 50 mil personas “es como si en el conjunto de España entraran en 24 horas unos 34 millones de personas”, por lo que aseguró que su ciudad está “al borde del colapso”.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia han recuperado en las últimas horas 57 cuerpos de migrantes que perecieron al intentar entrar nadando a la ciudad, lo que eleva el total en todo el año a 89, cifra que ya supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de suceso.

En tanto, el Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta, desde donde se refirió a una crisis que lo ha puesto frente a toda Europa, que ha pedido unánimemente contundencia y mayor control para que los migrantes no lleguen al continente europeo. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026