China rechaza acusación de EU de utilizar a México y Canadá para evitar aranceles

China rechaza el reporte de EU donde le acusa de usar a México y Canada para evitar el pago de gravámenes China rechaza el reporte de EU donde le acusa de usar a México y Canada para evitar el pago de gravámenes

Guerra arancelaria — El portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, rechazó este jueves el reporte del Gobierno de Estados Unidos en el que se le acusa de utilizar el transbordo de mercancías a través de México y Canadá, para eludir aranceles, señalamiento que considera crea una “falsa narrativa”.

El funcionario dijo en rueda de prensa que el documento de EU titulado “El fraude del transbordo masivo: origen, alcance y coste” en el que acusa a Pekín de causarle a Washington pérdidas multimillonarias y de empleos por medio de estas prácticas fue compartido hace una semana por la Casa Blanca, “hace caso omiso de los hechos y tergiversa la realidad, al calificar de fraude el comercio y la inversión internacionales normales”.

Según el vocero del gigante asiático, se trata de una práctica “típica del unilateralismo y proteccionismo” destinada a “reprimir y bloquear los productos chinos”, ante lo cual expresó su firme rechazo.

El funcionario defendió que, al contrario, “los elevados aranceles diferenciados impuestos por Estados Unidos son la verdadera causa que amenaza la seguridad de las cadenas de suministro mundiales”.

En la misma línea, el portavoz de la cartera comercial acusó a Washington de “atribuir sus propios problemas económicos a factores externos” y exigió que la parte estadounidense ponga fin de inmediato a estas acusaciones “irresponsables”.

Reclamó, además, que cese su impacto negativo en las relaciones económicas y comerciales bilaterales y que salvaguarde la seguridad y estabilidad de las cadenas globales de producción y suministro.

He afirmó que el gigante asiático respeta las normas del comercio internacional y que continuará desarrollando la cooperación económica y comercial con todas las partes sobre la base de igualdad y beneficio mutuo.

El citado informe de Washington alega que Pekín oculta el origen real de sus productos realizando en terceros países -como México, Canadá y varios países del Sudeste Asiático- tareas como costura, etiquetado, embalaje o inspección, para beneficiarse de las condiciones comerciales más favorables que esos territorios tienen con Estados Unidos, incluidos aranceles más bajos.

Su publicación, una de las últimas fricciones entre las dos mayores economías del mundo, se suma a otros frentes de tensión como los semiconductores, la inteligencia artificial o las tierras raras, y se produce antes de la visita de Estado a Washington del mandatario chino, Xi Jinping, prevista para el próximo 24 de septiembre. (Con información de EFE)

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