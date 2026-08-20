Sismo de 7.2 en Perú: reportan terremoto este jueves 20 de agosto en la región de Ayacucho

Sismo en Perú Los primeros reportes apuntan a posibles daños estructurales.

Este jueves 20 de agosto de 2026, un sismo de 7.2 de magnitud fue registrado en Perú, cuyo epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

Hasta el momento, autoridades no reportan víctimas ni daños significativos, sin embargo, no se han descartado las afectaciones estructurales en la zona del movimiento telúrico.

Sismo de 7.2 sacude la región de Ayacucho, Perú, este jueves 20 de agosto

A tan sólo diez días desde el sismo en Colombia que escaló a más de 300 víctimas mortales, Perú enfrenta este jueves 20 de agosto un terremoto de 7.2 con epicentro ubicado en la provincia Parinacochas de la región Ayacucho, a 35 kilómetros del norte de Coracora y con una profundidad de una profundidad de 108 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/EXEv0iY0Ur — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que la intensidad fue de nivel III-IV en la región y fue registrado alrededor de las 13:00 horas locales, por lo que emprendieron el seguimiento del fenómeno natural, mientras que las autoridades analizan los posibles daños del movimiento telúrico.

A través de redes sociales, habitantes de la región Coracora grabaron el momento en el que el sismo se manifestó, causando el levantamiento de tierra en las montañas de la zona y alertando a la población presente.

Información en desarrollo.