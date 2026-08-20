Terremoto en Perú hoy: saldo al momento del sismo magnitud 7.2 Conoce el saldo oficial tras el sismo de hoy en Perú (Instituto Geofísico del Perú (IGP))

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho, al sur del Perú. Conoce el reporte oficial del saldo al momento.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este jueves 20 de agosto. El terremoto de hoy sucedió a semanas de los temblores registrados en Colombia el pasado 10 de agosto y en Venezuela el 24 de junio.

Saldo al momento: Reporte oficial tras el terremoto en Perú

Hasta el momento de la publicación de la nota, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) no ha brindado información acerca de posibles daños estructurales, y tampoco se han registrado personas fallecidas o lesionadas tras el sismo de hoy en el Perú.

Por otra parte, algunos medios locales han reportado que se registraron desprendimientos de rocas en algunas viviendas.

Del mismo modo, usuarios en redes sociales han compartido videos del temblor de este jueves, donde se observa el deslizamiento de rocas y tierra en las colinas que rodean una comunidad en Ayacucho.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 7.2 y qué regiones lo sintieron?

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo de este jueves tuvo una magnitud de 7.2, con epicentro a 35 km al norte de Coracora, Parinacochas, en Ayacucho.

El sismo ocurrió a las 13:00:16 horas de este jueves 20 de agosto con una profundidad de 108 km, a una latitud de -14.70 y longitud de -73.78.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el sismo registrado en Perú fue de magnitud 6.7, a 38 kilómetros al noroeste de Upahuacho, en Ayacucho.

Del mismo modo, usuarios reportan que el sismo de hoy en Perú, con epicentro en Coracora, Ayacucho, también fue percibido en algunas regiones de Ica, Arequipa, Cusco, Apurímac, Moquegua y Lima con diferentes intensidades.