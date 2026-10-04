Lula admite resultado inesperado: “Estaba convencido de que iba a ganar en primera vuelta”

Elecciones en Brasil El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso luego de reconocer que los resultados electorales no eran los que esperaba (Sebastiao Moreira/EFE)

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este domingo que el resultado de la primera vuelta de los comicios es “inesperado” y aprovechó para criticar duramente a su rival Flávio Bolsonaro, quien lo aventajó por unos dos puntos.

“Estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en primera vuelta”, declaró en un céntrico hotel de la ciudad de São Paulo, después de obtener un 45.1 % de los votos frente al 47 % de Bolsonaro, un resultado que ninguna encuesta previa había vaticinado, ya que anunciaban una ventaja para el líder petista de al menos tres puntos.

Pese a la sorpresa, Lula, que disputa sus séptimas elecciones presidenciales (de las que ha ganado tres, las últimas hace cuatro años al expresidente Jair Bolsonaro), dijo sentirse confiado en una victoria final en la ronda de desempate del 25 de octubre, y afirmó ser “muy bueno” en el cara a cara.

“A partir de mañana comienza la nueva campaña”, dijo en tono combativo y rodeado de seguidores y aliados, en referencia a las tres semanas que quedan hasta la segunda vuelta.

El mandatario progresista defendió en su discurso las políticas de su Gobierno, como el mantenimiento de la estabilidad fiscal y el aumento de la inversión en ciencia y tecnología, así como en educación.

Asimismo, enumeró sus promesas para el que sería su cuarto mandato al frente de Brasil, como la ampliación de las ayudas a estudiantes y el fortalecimiento de la industria, y se comprometió a que el país dé “un salto” adicional para alcanzar un mayor nivel de bienestar.

“Vamos a convencer al pueblo brasileño de que debemos continuar con el proyecto”, añadió.

“Biografía tenebrosa”

Por otro lado, Lula cargó contra la “biografía tenebrosa” de Flávio Bolsonaro, por sus “vínculos” con grupos paramilitares y con el escándalo de corrupción del Banco Master, y aseguró que “todo eso va a quedar claro”.“No hay nada que permita vislumbrar un futuro prometedor”, afirmó sobre un eventual escenario de victoria bolsonarista.