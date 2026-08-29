ICE detiene en Luisiana a influencer británico Milo Yiannopoulos

Milo Yiannopoulos

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al influencer británico de ultraderecha Milo Yiannopoulos, quien en años anteriores respaldó al presidente Donald Trump y su política migratoria.

Yiannopoulos, de 41 años, se encuentra bajo custodia de ICE y está bajo la jurisdicción de la oficina de Alexandria, Luisiana. Medios como TMZ y The Telegraph reportaron que fue detenido en Nueva Orleans con fines de deportación.

El británico fue asesor del rapero Kanye West y se desempeñó como editor de Breitbart News, uno de los principales medios vinculados con la derecha estadounidense.

La situación migratoria de Yiannopoulos habría llamado la atención de las autoridades después de que modificara su postura frente a la administración de Trump. En 2025, el influencer había expresado públicamente su respaldo a las acciones de ICE y a las deportaciones masivas impulsadas por el gobierno estadounidense.

En redes sociales llegó a solicitar “total inmunidad para los agentes de ICE mientras están en funciones” y subrayó que la administración debía “deportar a millones y millones de personas” porque “sin eso, nada más importa”.

Sin embargo, durante este año empezó a lanzar críticas contra Trump, al que acusó de corrupción y de estar influenciado por Israel. También cuestionó al presidente por su manejo de los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El cambio de postura causó críticas entre figuras cercanas al mandatario. Entre ellas se encuentra la influencer de ultraderecha Laura Loomer, quien afirmó que ella misma notificó al ICE y al FBI sobre Yiannopoulos en 2025.

La Crónica de Hoy 2026