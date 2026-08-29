Noruega despide al rey Harald V con homenajes frente al Palacio Real

Despiden al rey Harald V

Miles de noruegos acudieron este sábado al Palacio Real de Oslo para despedir al rey Harald V, quien murió el viernes a los 89 años. Flores, velas y mensajes de condolencia fueron colocados en la plaza Slottsplassen, en uno de los principales homenajes públicos al monarca.

Desde primeras horas, ciudadanos llegaron de manera constante al lugar para expresar sus condolencias a la familia real. La cantidad de arreglos florales acumulados frente a la residencia real obligó incluso a personal del palacio a retirar algunos ramos para mantener libres los accesos.

Tras las lluvias registradas durante la noche, trabajadores se encargaron de recoger y secar las tarjetas dejadas por los visitantes, con la intención de preservar los mensajes como recuerdo del monarca.

El homenaje se extendió a distintas regiones del país. Iglesias y ayuntamientos abrieron sus puertas de manera especial para que los ciudadanos pudieran encender velas y dejar escritos sus pensamientos en libros de condolencias.

El féretro de Harald V llegó el viernes por la noche al Palacio Real procedente del Hospital Nacional de Oslo, donde falleció.

Posterior a su muerte, el príncipe heredero Haakon, de 53 años, asumió automáticamente la jefatura de la monarquía y se convirtió en el rey Haakon VIII. Su esposa, Mette-Marit, pasó a ser reina, mientras que su hija mayor, Ingrid Alexandra, ocupa ahora el primer lugar en la línea de sucesión.

Haakon ya había asumido funciones como regente en varias ocasiones durante los últimos años, debido al deterioro de la salud de su padre y a su avanzada edad.

El nuevo monarca adoptó como lema “Todo por Noruega”, una frase utilizada anteriormente por su bisabuelo. Entre sus primeras actividades se prevén reuniones con autoridades de los poderes del Estado y representantes de la Iglesia Luterana de Noruega.

Se contempla que Haakon ofrezca su primer discurso como rey a la población noruega durante este fin de semana o en los próximos días.

La nueva etapa de la monarquía estará marcada por el desafío de mantener el respaldo ciudadano a la institución después de diversas controversias que han involucrado a integrantes de la familia real, entre ellas las relacionadas con los vínculos de Mette-Marit con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y la condena por violación del hijo de la ahora reina.

Noruega se encuentra oficialmente en periodo de duelo y todavía no se ha establecido la fecha del funeral.

En la actualidad, la Corona tiene principalmente funciones simbólicas, mientras que las decisiones políticas corresponden a un Parlamento elegido democráticamente. Aun así, la familia real mantiene una importante presencia pública y desempeña funciones de representación y promoción internacional de Noruega.

La Crónica de Hoy 2026