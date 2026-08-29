Pandilla en Haití libera a 13 mujeres y niños de un total de 60 secuestrados

Miles de personas han sido desplazadas en Haití obligadas por la violencia e inseguridad (hrw.org/)

Inseguridad en Haití — Un total de 13 de 60 personas que fueron secuestradas en Kenscoff, en las afuera de Puerto Príncipe, por una pandilla de la zona, fueron liberadas tras una semana de estar secuestrados, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que precisó que entre las personas liberadas hay seis niños y siete mujeres.

Entre los menores liberados se encuentran tres bebés de menos de dos años, un niño de 7 años y dos adolescentes, según un comunicado de Unicef publicado la noche del sábado.

El organismo de la ONU señaló que sus representantes y líderes comunitarios apoyaron los esfuerzos que permitieron la liberación de los rehenes, quienes fueron secuestrados después de una masacre el pasado 23 de agosto en Kenscoff, lo que dejó cerca de medio centenar de muertos.

ESPERANZA

“Esta liberación ofrece un raro momento de esperanza frente a la violencia que amenaza a los niños en Haití”, afirmó Yannig Dussart, representante adjunta de Unicef en el país.

Dussart advirtió que el secuestro de Kenscoff “no fue un incidente aislado”, sino un nuevo reflejo de la magnitud y frecuencia de los ataques contra los niños en Haití.

Unicef recordó que la violencia armada continúa exponiendo a los menores a asesinatos, secuestros y otras violaciones graves, y llamó a los grupos armados a poner fin a los ataques contra los niños que permanecen retenidos y a garantizar su protección.

MEDIACIÓN

En un video difundido en redes sociales, el presunto líder de la banda de Kenscoff, Izo2, se “felicitó” por la liberación y destacó la intervención de un líder comunitario conocido como Frère Luckson, quien dirige un orfanato y trabaja con niños.

Frère Luckson explicó que decidió intervenir después de conocer por las redes sociales la situación de los rehenes y, especialmente, al comprobar que entre ellos había niños.

Según el líder comunitario, las personas liberadas fueron entregadas sin que se pagara un rescate.

“Me entregaron a todas las personas sin intercambio de un centavo”, afirmó Frère Luckson en el video, en el que también agradeció a Unicef por su acompañamiento durante las gestiones.

Al menos 1,408 personas fueron asesinadas y otras 656 resultaron heridas en Haití durante el segundo trimestre de 2026, según un informe publicado el martes por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), que alertó sobre el agravamiento de la violencia en el país, sumido desde hace años en una grave crisis. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026