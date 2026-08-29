Tras 60 horas atrapada entre rocas y lodo rescatan viva a niña de seis años en Nepal

Tres días después de la riada que arrasó una importante zona de Nepal, rescatistas sacaron con vida a una menor atrapada entre rocas y lodo (Redes sociales)

Milagro en Nepal — Las labores contrarreloj de equipos de rescate en Nepal que buscan supervivientes tras la riada que arrasó el pasado miércoles zonas habitadas completas rindió frutos y como un milagro se logró rescatar este sábado a una niña de seis años en Timure, en el norte del país, tras 60 horas de quedar atrapada bajo los restos de tierra y lodo. Los rescatistas y voluntarios tuvieron que abrirse paso a mano entre piedras, maderas, planchas metálicas y fragmentos de estructuras acumulados por la corriente hasta alcanzar el estrecho hueco donde había quedado atrapada.

La menor salió en brazos de los rescatistas con el cuerpo inerte y aparentemente inconsciente, mientras varios agentes la sostenían y la alejaban de una zona cubierta por barro y escombros.

Una vez que fue sacada del sitio donde al parecer estuvo atorada, fue atendida por equipos de emergencia y, en imágenes posteriores, aparece ya consciente, abrigada y recibiendo alimento en un puesto de seguridad próximo a Timure.

VIVIENDAS

Tras varios días, los equipos trabajan sobre capas de barro, roca y restos de viviendas que en algunos puntos comienzan a secarse y compactarse, lo que obliga a retirar el material lentamente y reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo el lodo y los escombros.

Timure, cerca de la frontera con China, quedó entre las localidades más golpeadas por la avenida de agua, que arrasó viviendas, comercios e infraestructuras a lo largo del corredor del Bhotekoshi y el Trishuli.

Miles de militares, policías y miembros de la Policía Armada continúan desplegados en las labores de búsqueda y rescate, mientras los helicópteros siguen siendo necesarios para alcanzar algunos puntos donde los accesos terrestres permanecen interrumpidos.

VÍCTIMAS

Asimismo y de forma paralela, los equipos de rescate siguen recuperando cuerpos arrastrados río abajo, algunos a gran distancia de los lugares donde desaparecieron, en una catástrofe que ha dejado cientos de muertos y miles de personas todavía sin localizar.

A medida que pasan las horas, los rescates con vida se han vuelto cada vez menos frecuentes y buena parte de la operación se concentra ya en localizar desaparecidos entre el barro y los restos de las construcciones destruidas.

El rescate de la niña quedó registrado en un vídeo difundido este sábado por la Policía Armada de Nepal, que situó en casi 60 horas el tiempo transcurrido desde la riada hasta su localización.

CIFRAS

Por otra parte, la cifra de muertos en la cuenca del Bhote Koshi se elevó a 682, de los que 675 corresponden a Nepal 7 sólo 7 en China, en tanto que el número de personas en paradero desconocido se mantiene en casi 3,000 en ambos lados de la frontera.

El último balance publicado por la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) cifró en 2,418 las personas que continúan registradas como incomunicadas o desaparecidas, entre ellas 589 ciudadanos extranjeros y 933 trabajadores de proyectos hidroeléctricos de la zona. A ellos se suman los 554 desaparecidos reportados por China.

La Crónica de Hoy 2026