Buque paga récord de 5.3 millones de dólares para cruzar este lunes el canal de Panamá

Crisis hídrica en el Canal de Panamá Buque gasero en una de las esclusas Neopanamax, para los buques de mayor calado (Carlos Lemos/EFE)

El buque de bandera surcoreana SK Gas LTD hará historia este lunes al cruzar el canal de Panamá, luego de haber pagado 5.3 millones de dólares por tener derecho preferencial de paso, un récord absoluto causado por la grave sequía originada por el fenómeno de El Niño y que añade más presión al precio de los hidrocarburos, tensionados por el cierre casi total del estrecho de Ormuz.

La administradora del canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, admitió que la de 5.3 millones de dólares es “la mayor cantidad” pagada en una subasta, dijo Espino, quien además reveló que “últimamente” ha habido “tres así, un poquito altas”, sin más detalles.

“Nosotros ofrecemos subastas diarias, todas tienen un precio base y el mercado es el que dicta el precio (final). Son tres subastas diarias, una en la esclusa neopanamax (la ampliación) y dos en la panamax (las esclusas centenarias)”, explicó.

La incertidumbre del mercado ante la crisis en Medio Oriente ha generado picos de tránsito por el Canal desde el segundo trimestre de este año —hasta 41 tránsitos en algunos días— y ha disparado el precio de las subastas por encima del millón de dólares por un cupo, cuando la media entre octubre y febrero pasado fue de 55,000 dólares.

“Mientras persista el déficit hídrico en la cuenca hidrográfica del Canal, se recomienda a los clientes planificar sus tránsitos mediante el Sistema de Reservas. Una reserva confirmada continúa siendo el único mecanismo que garantiza una fecha específica de tránsito”, afirmó la administración del paso navegable.

El Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, ofrece un sistema de reservas para el tránsito y uno de subastas para aquellos buques sin un cruce programado con antelación.

Alta vulnerabilidad

El Canal de Panamá, único de agua dulce en el mundo, presenta una situación de alta vulnerabilidad, ya que, a diferencia del canal de Suez, que une el mar Rojo con el mar Mediterráneo, depende de que la temporada de lluvias sea abundante, algo cada vez más escaso debido al calentamiento global.

A partir del próximo 3 de septiembre reducirá de una media de 36 a 34 los tránsitos diarios, y a 32 a partir del 15 de ese mes, como parte de una serie de medidas para ahorrar agua dada la previsión de una sequía fuerte por El Niño.

Estas medidas incluyen también una restricción paulatina del calado —la parte sumergida del barco— hasta llegar a los 44 pies, como confirmó este jueves Espino. El Canal ofrece un calado máximo de 50 pies.

Con estas restricciones “hay menos oportunidades de conseguir una reserva, entonces, los cupos (de subasta) que están disponibles tienen mayor valor para algunos clientes que tienen una necesidad importante”, reconoció Espino.