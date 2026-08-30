Maduro reaparece en foto, sonriente y devoto: “Quiero que sepan que estamos firmes”

Souvenir desde la cárcel Primeras fotos de Nicolás Maduro desde la cárcel de Nueva York, donde ingresó hace ocho meses (@maduroguerra)

Ocho meses después de la operación militar estadounidense que acabó con el traslado forzoso de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a Nueva York, el líder chavista ha difundido en sus redes sociales dos fotos suyas en las que aparece en pants, sonriente y haciendo el símbolo de la victoria con las manos. En una aparece con las gafas puestas y en otra con estas en la mano.

“Quiero que sepan que estamos firmes”, escribió Maduro en el mensaje dirigido a su familia que acompaña a las fotografías, las primeras que se conocen de él desde dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en el que lleva encerrado desde enero con su esposa.

“Pequeño regalo de amor y esperanza: envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”.

En el mensaje, presuntamente enviado por el depuesto presidente, se invita a los militantes a disfrutar de este “pequeño regalo con alegría y esperanza”.

“Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”.

Antes de conocer la entrega de petróleo a EU

En el entorno de Maduro explican que las fotografías se tomaron el 25 de junio, con motivo de la semana del Día del Padre, antes de que se conociera que su sustituta en la presidencia, Delcy Rodríguez, había entregado al gobierno de Donald Trump parte de la riqueza petrolera de Venezuela.

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro, quien enfrenta un juicio en Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.