Alemania acusa a Rusia del primer ataque encubierto con drones de la era Putin a su territorio

Agresión rusa El centro cultural Casa Rusa de Berlín será clausurado, tras denunciar Berlín el "ataque híbrido" de Moscú (FILIP SINGER/EFE)

La acusación es tan grave que el gobierno de Friedrich Merz ha tardado casi un mes en confirmarla y en hacerla pública: por primera vez, Rusia ha atacado territorio alemán (aunque sin éxito y sin declarar su autoría), algo que, en la práctica, no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial.

“El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto”, informó este martes el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en alusión a un intento de sabotaje de un país para desestabilizar a otro, combinando métodos convencionales e informáticos, y sin reconocer su autoría.

El ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, también en la misma rueda de prensa que el ministro del Interior, anunció como consecuencias el cierre del consulado de Rusia en Bonn (la capital de la antigua Alemania Occidental) y la cancelación del contrato del centro cultural Casa Rusa en Berlín.

Además, Berlín reforzará los “controles de entrada para los ciudadanos rusos y aumentamos la presión sobre la flota fantasma rusa”, precisó el jefe de la diplomacia germana.

Antes, Dobrindt aseguró que el Ejecutivo germano llegó a la conclusión sobre la autoría de Rusia en vista de la información de que disponen las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia, que “acredita una responsabilidad rusa”.

“No consideramos Leipzig un hecho aislado, sino que lo vemos en conexión con otras acciones híbridas”, abundó el titular de Interior del Gobierno que dirige el canciller Friedrich Merz.

Tres drones con explosivos

Tras el hallazgo en la noche del 4 de agosto pasado en el aeropuerto de Leipzig de un dron dotado de una carga explosiva y la supuesta colisión, poco después, de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, los investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos.

Trump guarda silencio

La gravedad de la acusación provocó una advertencia a Rusia por parte del secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte.

“Las pruebas son claras. Y acojo con satisfacción las medidas anunciadas por Alemania en respuesta a ello. La OTAN seguirá reforzando nuestra capacidad para disuadir y defender a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas acciones maliciosas como las observadas en Leipzig y en otros lugares de la Alianza”, escribió Rutte en sus redes sociales.

“La OTAN se muestra plenamente solidaria con Alemania tras el ataque híbrido ruso perpetrado en Leipzig. Los intentos de Rusia de intimidarnos, de socavar nuestra unidad y nuestra voluntad de apoyar a Ucrania son inútiles y fracasarán. Nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable, al igual que nuestro compromiso firme con la defensa colectiva de la OTAN”, agregó.

Las declaraciones de Rutte contrastan con el silencio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien difícilmente puede ocultar su debilidad por el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien recibió con alfombra roja y entre aplausos en su última cumbre en Alaska, celebrada hace un año.

Rusia responderá a decisiones antirrusas

La acusación de Berlín tuvo una inmediata respuesta desafiante por parte del Kremlin.

La vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, advirtió que “Moscú responderá a todas las decisiones antirrusas” y añadió que “Berlín está metido hasta el cuello tanto en la instigación del conflicto ucraniano como en la participación en atentados terroristas contra la población civil”, en alusión a los ataques con drones de Ucrania contra la retaguardia rusa.

En cuanto al cierre de la Casa Rusa, comentó: “Buscaban una excusa; la Casa Rusa no les dejaba tranquilos. Por eso buscaron algo a lo que agarrarse”.