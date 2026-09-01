¿Qué es Anthropic y por qué está siendo demandado por Sony y Warner Music por uso indebido de la IA?

Sony y Warner demandan a Anthropic Acusan a Anthropic por uso indebido de canciones protegidas por derechos de autor para entrenar la IA Claude.

La empresa estadounidense de investigación y seguridad en Inteligencia Artificial, Anthropic, vuelve a enfrentar un conflicto legal sobre copyright al ser demandada por Sony Music Publishing y Warner Chappell Music tras presuntamente utilizar miles de composiciones musicales protegidas por derechos de autor para entrenar sus modelos de IA Claude.

Esta acusación incluye canciones de artistas de fama global como The Beatles, Michael Jackson, Taylor Swift, Mariah Carey y Leonard Cohen, colocando a la empresa nuevamente en el centro de una batalla relacionada a los derechos de autor, pues las compañías sostienen que Anthropic obtuvo y reprodujo de manera ilegal letras y partituras, solicitando indemnizaciones que podrían alcanzar hasta los 150 mil dólares por cada composición que se considere como infringida.

Anthropic y Claude IA: creación de la empresa de Inteligencia Artificial y su modelo LLM

Fundada en 2021 por un grupo de antiguos integrantes e investigadores de OpenAI —entre ellos los hermanos Dario y Daniela Amodei—, Anthropic es una compañía estadounidense dedicada a la investigación y desarrollo de Inteligencia Artificial, con el objetivo declarado de desarrollar “sistemas de IA más confiables, interpretables y controlables”.

El mismo año de su fundación, Anthropic anunció una ronda de financiación de 124 millones de dólares para desarrollar sistemas de IA que siguieran la norma de su objetivo principal; en este proyecto, surgió Claude, perteneciente a la familia de modelos de lenguaje que se convirtió en el principal producto de la empresa.

Al ser una herramienta de modelo LLM (Large Language Model) como ChatGPT y Gemini, es descrito por la compañía como una asistente de Inteligencia Artificial diseñado para mantener conversaciones, redactar y amalizar textos, además de programar y razonas sobre “problemas complejos”, ayudando en distintas tareas profesionales.

Desde entonces, Claude ha incluido distintas generaciones y capacidad en su evolución, tal como las mejoras en razonamiento, programación y manejo de conversaciones extensas incorporadas en el modelo Claude 2, o la ampliación en sus capacidades para tareas empresariales y de análisis en posteriores ediciones.

No obstante, en su camino al progreso tecnológico de sus herramientas, Anthropic ha enfrentado diversos conflictos que la han colocado en el centro de la discusión sobre los límites legales de la Inteligencia Artificial, como lo fue el caso de 2025 cuando la compañía fue demandada por utilizar copias de libros protegidos por derechos de autor en el entrenamiento de sus sistemas; este proceso finalizó con un acuerdo de mil 500 millones de dólares, contemplando compensaciones para autores y propietarios de las obras involucradas.

Actualmente, la demanda de Sony y Warner Music contra Anthropic tendrá que determinar aspectos como: qué materiales fueron utilizados, cómo fueron obtenidos, qué derechos han sido afectados y si las prácticas de entrenamiento de Claude están protegidas por las excepciones de la legislación estadounidense.

Sony Music y Warner demandan a Anthropic: ¿de qué se le acusa a la empresa de IA?

De acuerdo con la demanda presentada ante un tribunal federal de California, la compañía habría utilizado descargas mediante torrents y otras fuentes de internet (como sitios que cuentan con grandes bases de datos de letras) para copiar obras protegidas por derechos de autor y utilizarlas en el proceso de entrenamiento de Claude, su asistente virtual.

La acusación sostiene que el objetivo de este desarrollo en la herramienta de IA sería competir con obras protegidas, afectando el mercado de las personas compositoras y editores musicales, por lo que buscan hasta 150 mil dólares por cada obra infringida e incluso un monto extra de 25 mil dólares por determinados casos en los que presuntamente se habría eliminado información relacionada con la gestión de derechos de autor; tomando esto en consideración, la suma potencial podría alcanzar miles de millones de dólares.

Por su parte, Anthropic rechazó las acusaciones y afirmó que se defenderá enérgicamente.

“Esta es la tercera demanda presentada por los mismos abogados, que reciclan acusaciones de casos que ya están ante los tribunales”, declaró un portavoz de Anthropic al medio Fortune.

¿Qué canciones y artistas aparecen en la demanda de Sony y Warner contra Anthropic?

Las acusaciones de Sony Music y Warner mencionan composiciones de algunos de los nombres más reconocidos de la música internacional, tales como:

I Am the Walrus, The Beatles .

. Paper Rings y Cruel Summer, Taylor Swift .

. Diversas obras del catálago de Michael Jackson .

. All I Want For Christmas is You, Mariah Carey .

Eye of the Tiger, Survivor .

Hallelujah, Leonard Cohen.

Estas alegaciones deberán ser analizadas durante el proceso judicial, tal como sucedió en los litigios contra Anthropic presentados por Universal Music Publishing Group, Concord Music Group y ABKCO durante el 2023.