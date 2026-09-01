Huelga en bibliotecas de Barcelona: ¿Qué exigen trabajadores y cuánto tiempo permanecerán cerradas?

Huelga bibliotecaria en Barcelona Trabajadores exigen menos horas de trabajo. (EFE)

Bibliotecarios de Barcelona se manifestaron frente a la Sagrada Familia la mañana de este martes 1 de septiembre. Los trabajadores llevan tres meses en huelga.

Bibliotecas cerradas en Barcelona: ¿A qué se debe huelga?

En Barcelona, 60% del personal bibliotecario que debía trabajar hoy salió a manifestarse frente al templo de la Sagrada Familia. La huelga total lleva 3 meses en vigor y ha dejado a 36 de las 41 bibliotecas de la ciudad cerradas. Sólo están abiertas las bibliotecas Collserola, Barceloneta, Zona Nord, Vila de Gracia y Montserrat.

La suspensión total de actividades comenzó el 26 de mayo, pero ya desde el 20 de abril habían convocado una huelga parcial. También durante abril hubo una huelga de 24 horas y una huelga que se repitió cada sábado antes de la suspensión total de actividades.

Los trabajadores del sistema bibliotecario —el cual atiende a más de 5.5 millones de personas al año y cuyos préstamos anuales superan los cuatro millones— denuncian trabajar hasta 11 horas diarias y un total de 18 días extras al año comparado con otros oficios. Esto debido a horarios rotativos en los que puede haber turnos de hasta 20 horas seguidas.

“Hemos querido visibilizar que estamos en una situación que no es de normalidad, es de conflicto. Llevamos tres meses con huelga indefinida. No hemos resuelto el conflicto, seguimos con negociaciones estancadas con el ayuntamiento y hemos querido visibilizar que tienen un problema en bibliotecas y que esperamos que lo resuelvan”, dijo Pau Solsona, delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, quien lideró la protesta de este martes.

Los bibliotecarios buscan tener condiciones iguales a otros trabajadores del Ayuntamiento. Denuncian un priorización hacia el turismo sobre la mejora de los servicios públicos. Entre sus exigencias puntuales se encuentra la demanda de una jornada laboral de 35 horas semanales para toda la plantilla y un aumento del 8% en el salario anual del personal técnico, el cual traduciría a 42,866 euros.

Las negociaciones con el gobierno local han permanecido estancadas. Antes de que estallara la huelga, hubo 13 reuniones desde febrero de este año. Solsona aseguró que los siguientes pasos “se decidirán en una asamblea que tendrá lugar el próximo 14 de septiembre”. De no llegar a acuerdo, la suspensión de actividades se expandiría a todo Cataluña el 18 de septiembre.