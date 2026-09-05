Zelenski anuncia pausa de ataques contra Rusia por visita de enviados de Trump

Volodímir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que sus fuerzas se abstendrán de realizar ataques aéreos contra Moscú hasta el lunes, siendo parte de una pausa acordada de forma recíproca con Rusia con motivo de la visita de dos emisarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado hoy a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación”, indicó Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano precisó que Ucrania está dispuesta a mantener la suspensión de ataques contra Moscú desde el final del sábado y durante el domingo y lunes, con la expectativa de que Rusia respete el mismo compromiso respecto a Kiev.

El mandatario informó que ya había conversado con los enviados estadounidenses y aseguró que ambos iniciaron sus reuniones con representantes rusos desde este sábado.

La pausa en las operaciones aéreas podrá facilitar el desplazamiento de la delegación estadounidense hacia Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, el espacio aéreo ucraniano está cerrado a la aviación civil, por lo que las delegaciones extranjeras suelen ingresar al país por tren o carretera desde naciones europeas.

Zelenski acusa ataques contra aeropuertos

Antes de que el Kremlin revelara la suspensión de los bombardeos sobre Kiev, Zelenski acusó a Rusia de atacar de manera deliberada los aeropuertos de la capital y de Borispil, ubicado unos 30 kilómetros al este de la ciudad.

Según el presidente ucraniano, los ataques estarían relacionados con los preparativos para la llegada de Witkoff y Kushner, y con la posibilidad de que la delegación estadounidense viaje en avión y aterrice directamente en Ucrania.

Zelenski había mencionado un día antes que garantizaría las condiciones necesarias para asegurar operativo el espacio aéreo ruso durante la llegada de los negociadores estadounidenses y había pedido a Rusia adoptar medidas similares para posibilitar las conversaciones.

La visita de Witkoff y Kushner será la primera a Kiev desde que Trump empezó su segundo mandato en la Casa Blanca. Zelenski afirmó que su equipo está preparado para sostener una negociación “sustancial” con ambos representantes.

Con información de EFE