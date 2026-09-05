Explosión en cuartel militar de Bolivia deja dos muertos, siete desaparecidos y 59 heridos

Explosión en cuartel militar en Bolivia

La Policía de Bolivia informó que una explosión registrada este viernes en un cuartel militar del municipio de Viacha, en el departamento de La Paz, dejó dos personas fallecidas, siete desaparecidas y 59 heridas.

“Hasta el momento, se tiene controlado el incidente. Lamentamos porque tenemos 7 personas desaparecidas al momento y físicamente se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas”, declaró a los medios el subcomandante nacional de la Policía, coronel Roger Roca.

El estallido transcurrió en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz. El subcomandante nacional de la Policía, Roger Roca, expuso que el incidente ya se encuentra bajo control, a pesar de que continúan las labores de búsqueda de las personas que siguen desaparecidas.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, indicó por su parte que esa entidad activó un “Plan de emergencia y contingencia” en coordinación con el Ministerio de Salud para el traslado y atención médica de los heridos.

Sedes reportó que 8 heridos “son de gran magnitud” y también hay siete menores de edad que resultaron lesionados.

Con información de EFE