Niegan eutanasia a enfermos terminales en Reino Unido

El Parlamento británico rechaza legalizar la 'muerte asistida' para enfermos terminales

La Cámara de los Comunes del Reino Unido rechazó este viernes la propuesta para otorgar la muerte asistida a pacientes con enfermedades terminales de Inglaterra y Gales en donde el pronóstico médico fuera inferior a seis meses de vida.

El proyecto fue rechazado por un margen estrecho: 286 legisladores votaron en contra, mientras que 270 respaldaron la iniciativa, por lo que la propuesta no podrá avanzar en el proceso legislativo.

La votación se produjo después de más de 4 horas de discusión, en las que los parlamentarios expusieron argumentos a favor y en contra de permitir que determinados pacientes terminales puedan solicitar asistencia médica para poner fin a su vida.

El proyecto había sido impulsado por un diputado laborista e integraba mecanismos de control para quienes solicitaran este procedimiento. Entre las condiciones establecidas se encontraba la evaluación y aprobación de dos médicos, aparte de la revisión de cada caso por un panel de especialistas.

Sin embargo, los detractores argumentaron que estas medidas no ofrecían suficientes garantías para evitar que personas vulnerables optaran por morir debido a presiones económicas, familiares o emocionales, incluido el sentimiento de representar “una carga” para otras personas.

Iglesias y médicos expresan rechazo

La iniciativa encontró oposición entre representantes de las iglesias católica y anglicana, quienes plantearon objeciones de carácter moral frente a la legalización de la práctica.

A estas críticas se sumaron varios colegios médicos, que cuestionaron la capacidad del proyecto para proteger adecuadamente a pacientes con enfermedades mentales y a otras personas en situaciones de vulnerabilidad.

El primer ministro británico, Andy Burnham, decidió no participar en la votación. Al ser católico, explicó que buscaba evitar “influir indebidamente en el debate”.

En cambio, el gobierno británico mantuvo una postura “neutral” en el proceso, pese a que la propuesta había sido presentada por un legislador perteneciente al Partido Laborista.

Reino Unido mantiene prohibición

Con el rechazo de la iniciativa, Inglaterra y Gales sostienen la legislación que impide legalizar la muerte asistida bajo los términos establecidos en el proyecto.

La decisión coloca al Reino Unido fuera del grupo de países desarrollados que han aprobado mecanismos legales para consentir la muerte asistida o procedimientos relacionados con el final de la vida.

Las cifras sobre su aplicación varían entre los países que cuentan con este tipo de legislación. De acuerdo con datos citados por la BBC, en España, Austria y Colombia se registra aproximadamente una muerte asistida por cada mil fallecimientos.

Por el contrario, en Canadá la proporción llega a una por cada 200 muertes, mientras que en Países Bajos es ligeramente superior.

Con información de EFE