Luna de la Cosecha 2026: ¿A qué hora exacta alcanzará su punto más alto este 26 de septiembre y por qué recibe ese nombre?

Luna de la Cosecha El otoño inicia obsequiando al planeta Tierra una de las vistas nocturnas más hermosas del año: la Luna Llena de Cosecha. (Cuartoscuro)

Una de las lunas más hermosas del año, popularmente conocida como Luna de la Cosecha, podrá apreciarse desde México la noche del sábado 26 de septiembre.

Este evento astronómico se ha consolidado como uno de los más esperados del otoño, ya que el satélite lunar adquirirá una imagen completamente iluminada durante tres noches en algunas regiones del mundo.

Luna de la Cosecha 2026: ¿qué es y por qué recibe este nombre?

Este especial evento nocturno ha adquirido fama internacional al tratarse de la Luna Llena más cercana al Equinoccio de Otoño en el hemisferio norte, el cual tuvo lugar a inicios de esta semana; dicho fenómeno ocurre a mediados del mes de septiembre y marca la transición entre el verano y la nueva estación.

“Cerca del equinoccio, la trayectoria de la luna forma un ángulo pequeño con el horizonte oriental después del atardecer en el hemisferio norte. Al desplazarse por esta trayectoria de una noche a otra, la Luna avanza principalmente de lado a lo largo del horizonte”, explica el sitio especializado Star Walk, detallando que el resultado de este desplazamiento es la salida “un poco más tarde” del satélite, lo que proporciona noches consecutivas de brillante luz lunar poco después del atardecer.

Gracias a este fenómeno, y antes de la iluminación artificial —señala el sitio—, las tardes iluminadas por la Luna daban a los agricultores “más tiempo para recoger las cosechas”, lo que evolucionó en su nombre popular conocido hasta la actualidad: Luna de Cosecha.

En algunas regiones, como China, este fenómeno adquiere una importancia cultural mayor con el Festival de Medio Otoño, celebración en la que las familias se reúnen para cenar, compartir y observar los faroles coloridos que iluminan la noche.

¿Cuáles son las noches en las que podrá verse la Luna de la Cosecha?

Debido a que la trayectoria de la Luna Llena de septiembre permite una brillantez lunar más extensa a otros eventos en el año de este mismo fenómeno, la Luna de Cosecha podrá apreciarse a partir del viernes 25 de septiembre hasta el domingo 27 de septiembre, noche en la que el satélite aún conservará una apariencia na apariencia redonda y brillante.

No obstante, la duración visible de este fenómeno otoñal también estará sujeta a variables como la obstrucción de edificios altos, cielo nublado, lluvia o la contaminación lumínica, especialmente presente en ciudades.

En caso de que logres esquivar elementos como los mencionados durante el periodo de la Luna de Cosecha este 2026, podrás observarla con facilidad a simple vista. Sin embargo, para aumentar la definición de algunas zonas oscuras o cráteres de la superficie lunar, especialistas recomiendan el uso de binoculares o telescopio.

26 de septiembre 2026: el punto más alto de la Luna de la Cosecha en México

A pesar de que la Luna de la Cosecha cuenta con noches consecutivas para presumir a la Tierra su poderosa iluminación de otoño, su punto máximo será el sábado 26 de septiembre, ¡así que anota la fecha y hora!

De acuerdo con Star Walk, la luna llena exacta se dará a las 10:49 horas, tiempo de la Ciudad de México, sin embargo, el sitio detalla que este horario no permitirá una apreciación plena del fenómeno luminoso. ¡Pero no te preocupes! Aún existe otra alternativa para no perderte la Luna de Cosecha.

Según especialistas, el mejor momento para ver la Luna es cerca de la hora de salida, es decir, poco después del atardecer. En la Ciudad de México, este instante se dará a a las 18:29 horas del sábado 26 de septiembre.